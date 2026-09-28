Kampf gegen Lebensmittelverschwendung: Handel bleibt Vorreiter und senkt Anteil auf 6 Prozent!

Wien (OTS) -

Lebensmittel verkaufen, spenden oder verwerten: Der österreichische Handel setzt seit vielen Jahren auf die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Die neuesten Zahlen des Landwirtschafts- und Umweltministeriums BMLUK zeigen eine erfreuliche Entwicklung: Österreichweit ging die Gesamtmenge der Lebensmittelabfälle seit 2020 um 3 Prozent zurück. Der Anteil des Handels am gesamten Lebensmittelabfall ist gegenüber 2020 von rund 7 Prozent auf nur noch 6 Prozent gesunken.

„Lebensmittel sind wertvoll. Sie wegzuwerfen kostet Geld und Ressourcen. Daher haben unsere Händler großes Interesse daran, die Lebensmittelrettung in den 9.400 Verkaufsstandorten weiter voranzutreiben“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands. „Erfreulicherweise ist der Handelsanteil am Lebensmittelabfall von 7 auf 6 Prozent gesunken. Damit hat der Handel seinen Anteil um rund 14 Prozent reduziert. Österreichweit ging die Gesamtmenge der Lebensmittelabfälle über alle Sektoren um 3 Prozent zurück. Jedes gerettete Lebensmittel zählt.“

Handel spendet jährlich 22.000 Tonnen Lebensmittel an Sozialorganisationen

Die Branche engagiert sich seit vielen Jahren mit freiwilligen Initiativen – etwa im Rahmen der Handelsverband-Plattform "Lebensmittel.Wertschätzen" – und der Weitergabe genießbarer Lebensmittel an soziale Einrichtungen. Das jährliche Spendenaufkommen beläuft sich auf rund 22.000 Tonnen, umgerechnet mehr als 44 Millionen Mahlzeiten. Dahinter stehen eingespielte Kooperationen mit Sozialeinrichtungen wie der Tafel Österreich.

Die aktuellen Daten des BMLUK zeigen aber auch, dass weitere Verbesserungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette notwendig sind. Insgesamt fielen 2024 in Österreich 1.175.206 Tonnen Lebensmittelabfälle an. Davon entfielen 234.863 Tonnen auf die Be- und Verarbeitung, 228.418 Tonnen auf den Außer-Haus-Konsum, 71.275 Tonnen auf den Handel und 11.297 Tonnen auf die Produktion.

Mit 629.353 Tonnen entstand mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten. Ihr Anteil sank gegenüber 2020 von rund 61 auf 54 Prozent. Die Anteile der Be- und Verarbeitung sowie des Außer-Haus-Konsums nahmen hingegen zu, jener der Produktion blieb annähernd gleich. Ermittelt werden die Daten vom Umweltbundesamt im Auftrag des BMLUK für die jährliche Meldung an Eurostat.

„Mach's wie Oma“: BMLUK & Handel bringen Kampagne zu den Menschen

Der Handelsverband begrüßt daher die neue BMLUK-Kampagne „Mach's wie Oma: Rette Lebensmittel!“. Sie richtet sich vorrangig an 18- bis 30-Jährige, bei denen besonders großes Potenzial besteht, mit gezielter Ansprache etwas zu bewegen. Die heimischen Lebensmittelhändler unterstützen die Initiative, indem sie die Kampagnensujets über verschiedene Kommunikationskanäle bundesweit ausspielen und damit zusätzliche Reichweite schaffen.

Wie viel sich im Alltag gewinnen lässt, zeigen die Zahlen für private Haushalte: Pro Person werden jährlich rund 69 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Rund 37 Kilogramm davon wären vermeidbar. Das entspricht einem Warenwert von etwa 400 Euro pro Person und Jahr.

„Niemand würde freiwillig 400 Euro in den Mistkübel werfen. Bei Lebensmitteln passiert uns aber genau das. Das Wissen der älteren Generationen über Vorräte, Lagerung und Resteverwertung ist deshalb aktueller denn je. Der Handel hilft mit, dieses Wissen zur jungen Generation zu bringen. Wer Lebensmittel rettet, schont die Umwelt und das eigene Geldbörsel“, so Handelssprecher Rainer Will abschließend.

HV lädt zum TAG DES HANDELS in Gmunden mit Landwirtschaftsminister Totschnig