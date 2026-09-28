  • 28.09.2026, 09:31:02
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Wirtschaftsbund gratuliert Klaudia Tanner zur Nominierung als Bundesleiterin der ÖVP Frauen

Schultz und Graf: „Klaudia Tanner steht für Verantwortung, Durchsetzungskraft und eine starke Stimme für Frauen“

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Wirtschaftsbund gratuliert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner herzlich zu ihrer einstimmigen Nominierung als neue Bundesleiterin der ÖVP Frauen.

„Klaudia Tanner hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass sie Verantwortung übernimmt, Entscheidungen trifft und auch bei großen Herausforderungen konsequent ihren Weg verfolgt. Als erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums hat sie eine wichtige Vorbildfunktion übernommen und gleichzeitig frauenpolitische Akzente gesetzt. Sie weiß aus ihrer langjährigen politischen Erfahrung, wo die Herausforderungen für Frauen liegen und wie wichtig es ist, Frauen die entsprechenden Chancen und Möglichkeiten zu geben“, betont Wirtschaftsbund-Präsidentin Martha Schultz.

Gerade für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftliche Eigenständigkeit und gleiche Chancen brauche es starke Stimmen, so Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf: „Klaudia Tanner bringt politische Erfahrung, Gestaltungswillen und die notwendige Durchsetzungskraft mit. Wir sind überzeugt, dass sie diese Eigenschaften auch in ihrer neuen Funktion einbringen und die Anliegen der Frauen in Österreich mit Nachdruck vertreten wird.“

„Wir gratulieren Klaudia Tanner sehr herzlich zu ihrer neuen Aufgabe und wünschen ihr als Bundesleiterin der ÖVP Frauen viel Erfolg. Auf die weitere Zusammenarbeit freuen wir uns sehr“, so Schultz und Graf abschließend.

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