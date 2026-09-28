Christa Kummer und Günther Lainer präsentieren neue Dachmarke „GUTE TAGE Senior:innenbildung“

Wien (OTS) -

Aus unterschiedlichen regionalen Bildungsangeboten wird eine gemeinsame österreichweite Marke: Mit „GUTE TAGE Senior:innenbildung“ bündeln die Katholischen Bildungswerke in Österreich ab 1. Oktober, dem Internationalen Tag der älteren Menschen, ihre bestehenden Angebote für Menschen in der zweiten Lebenshälfte unter einem gemeinsamen Dach. Moderatorin Christa Kummer und Kabarettist Günther Lainer präsentieren die neue Dachmarke am 29. September im Rahmen einer Feier in Wien. „GUTE TAGE entstehen dort, wo Menschen einander begegnen, Neues lernen und erleben, dass sie ihr Leben selbst gestalten können“ , sagt Christa Kummer. Günther Lainer ergänzt: „GUTE TAGE passieren nicht einfach – wir können sie gestalten. Humor hilft dabei!“

Bewährte Angebote unter einem gemeinsamen Dach

Die bisherigen regionalen Programme LIMA, SelbA, MITTEN IM LEBEN, ALT JUNG SEIN und SELBSTBESTIMMT AKTIV SEIN IM ALTER bleiben bestehen, treten künftig aber unter der gemeinsamen Dachmarke „GUTE TAGE Senior:innenbildung“ auf. Damit wird sichtbar, was die Angebote seit Jahrzehnten verbindet: Bildung, Begegnung und die Möglichkeit, das eigene Leben aktiv zu gestalten.

„Senior:innenbildung ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Katholischen Erwachsenenbildung in Österreich. Nun gibt es erstmals für all diese Initiativen, Lehrgänge und Programme einen gemeinsamen Namen und ein gemeinsames Erscheinungsbild“ , betont Andreas G. Weiß, Vorsitzender des Forums Katholischer Erwachsenenbildung.

Das Angebot umfasst Trainingsgruppen, Vorträge, Workshops und Lehrgänge. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Gedächtnis, Gesundheit und Alltagskompetenzen ebenso wie Begegnung, Sinn und gesellschaftliche Teilhabe.

Mehr als 11.000 Teilnehmer:innen österreichweit

Österreichweit gibt es derzeit rund 850 Trainingsgruppen mit 570 aktiven Trainer:innen und mehr als 11.000 Teilnehmer:innen. Die regionalen Programme werden von den Katholischen Bildungswerken in den jeweiligen Bundesländern getragen.

Eine Teilnehmerin aus Vorarlberg beschreibt die Bedeutung des Angebots so: „Durch die Gruppe wurde ich im Ort integriert.“ Für die Verantwortlichen zeigt sich darin eine zentrale Funktion der Bildungsarbeit: Sie vermittelt nicht nur Wissen, sondern schafft auch Begegnung und kann gesellschaftlicher Isolation und Einsamkeit entgegenwirken.

„Wir wollen Räume schaffen, in denen ältere Menschen sich einbringen, wachsen und wirksam sein können“ , erklärt Senior:innenbildnerin Beatrix Auer.



Bildung als Raum für Begegnung und Teilhabe

Getragen wird „GUTE TAGE Senior:innenbildung“ von den Katholischen Bildungswerken in Österreich und dem Forum Katholischer Erwachsenenbildung.

„Die Menschen werden älter. Themen wie Einsamkeit, Digitalisierung, Demenz und Prävention gewinnen an Bedeutung. Als Katholische Bildungswerke ermutigen wir ältere Menschen, ihr Leben aktiv zu gestalten und sich in ihrem Lebensumfeld einzubringen.“ , sieht in der neuen Dachmarke eine wichtige Antwort auf aktuelle Entwicklungen:

„Die Menschen werden älter. Themen wie Einsamkeit, Digitalisierung, Demenz und Prävention gewinnen an Bedeutung. Als Katholische Bildungswerke ermutigen wir ältere Menschen, ihr Leben aktiv zu gestalten und sich in ihrem Lebensumfeld einzubringen.“

Im Mittelpunkt steht ein Bildungsverständnis, das Senior:innen nicht primär als Zielgruppe von Betreuung, sondern als aktive Gestalter:innen ihres eigenen Lebens und ihres sozialen Umfelds versteht.

„Menschen begegnen. Sinn erfahren. Zuversicht gewinnen.“

Die neue Dachmarke fasst den gemeinsamen Anspruch in einem Leitsatz zusammen: „Menschen begegnen. Sinn erfahren. Zuversicht gewinnen.“



Bei der Feier zur Markeneinführung am 29. September in Wien wird GUTE TAGE mit einer multimedialen Präsentation vorgestellt. Im Mittelpunkt steht ein öffentliches Podcast-Gespräch mit Christa Kummer und Günther Lainer.



GUTE TAGE Senior:innenbildung auf einen Blick

rund 850 Trainingsgruppen

rund 570 aktive Trainer:innen

mehr als 11.000 Teilnehmer:innen

Trainingsgruppen, Vorträge, Workshops und Lehrgänge

bestehende regionale Angebote unter einer gemeinsamen österreichweiten Dachmarke

getragen von den Katholischen Bildungswerken in Österreich und dem Forum Katholischer Erwachsenenbildung

Mehr Informationen: GUTE TAGE Senior:innenbildung