DAS DREIECK: Drei weitere Politik-Talks auf Österreichs freien TV-Sendern

Salzburg/Linz/Wien (OTS) -

Das Gemeinschaftsprojekt von Österreichs freien TV-Stationen FS1 (Salzburg), DORFTV (Linz) und OKTO (Wien) präsentiert nun die Themen des politischen Talk-Formats für die zweite Jahreshälfte 2026. Am 3. Oktober geht es um jüdisch sein nach dem 7. Oktober, am 7. November wird diskutiert, warum gewissen Themen für Schlagzeilen sorgen und andere nicht und am 5. Dezember stellt sich die Frage, wie viel Tourismus Österreich verträgt. Die Sendungen werden jeweils um 20:00 Uhr auf alle drei Kanälen ausgestrahlt und sind dann in den jeweiligen Mediatheken der freien TV-Sender und auf www.dasdreieck.at verfügbar.



Anlässlich des dritten Jahrestages des Terrorangriffs der Hamas auf Israel sprechen die Journalistin Alexia Weiss und Milli Li Rabonovici als Co-Präsidentin der JÜDISCHEN ÖSTERREICHISCHEN HOCHSCHÜLER:INNEN am 3. Oktober 2026 um 20:00 Uhr über JÜDISCH SEIN NACH DEM 7. OKTOBER. Mit den Moderatorinnen Anna Mayrhauser (DORFTV) und Katharina Obermayer (OKTO) geht es darum, wie der Terroranschlag und der nachfolgende Krieg in Gaza für zunehmenden und sich verändernden Antisemitismus gesorgt hat, wie sich das im Lebensalltag jüdischer Menschen widerspiegelt und wie es sich in medialen Debatten niederschlägt. Die Produktion von OKTO in Wien wurde durch einen Zuspieler von FS1 ergänzt, in dem die Antisemitismus-Forscherin Helga Embacher zu Wort kommt.



Dem Thema MEDIENTRIAGE: WARUM MANCHE GESCHICHTEN SCHLAGZEILEN MACHEN UND ANDERE IM STILLEN UNTERGEHEN widmet sich die Produktion von DORFTV in Linz, die am 7. November 2026 um 20:00 Uhr on Air geht. Die Moderator:innen Katja Ilnizki (FS1) und Anna Mayrhauser (DORFTV) stellen die Frage, warum gewisse Themen in Medien präsent sind und warum sie wieder aus den Schlagzeilen verschwinden und was das für die betroffenen Menschen bedeutet. Die Medienwissenschaftlerin Maria Pernegger wird dazu u.a. zu Gast sein. Der Zuspieler für diese Sendung kommt von OKTO aus Wien.



WENN TOURISMUS ZU VIEL WIRD: WIE VIEL TOURISMUS VERTRÄGT ÖSTERREICH? ist der Titel der Folge von DAS DREIECK, die am 5. Dezember 2026 um 20:00 Uhr aus dem Salzburger Studio von FS1 kommt. Katharina Obermayer (OKTO) und Katja Ilnizki (FS1) stellen in dieser Ausgabe die Fragen. Der Zuspieler kommt von DORFTV aus Linz.



DAS DREIECK ist das konstruktive Talkformat. Im gemeinsamen bundesweiten Diskussionsformat von OKTO (Wien), FS1 (Salzburg) und DORFTV (Oberösterreich) geht es nicht um Duelle und Elefantenrunden. Moderatorinnen der österreichischen Community-Fernsehsendersender diskutieren mit Expert:innen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft konstruktiv, lösungsorientiert und hintergründig.