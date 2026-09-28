  • 28.09.2026, 07:30:03
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Götze: Pendler:innen sitzen nicht nur im Auto auf der Autobahn, Herr Minister Hanke!

Grüne fordern verlässliche Echtzeit-Information auch für die Bahn-Fahrgäste

Wien (OTS) - 

Heute Vormittag wollen Verkehrsminister Peter Hanke sowie Vorstände von ASFINAG und ÖBB mit großem Trara Echtzeit-Information für Pendler auf dem Weg nach Wien präsentieren. „Wie zumeist bei Minister Hanke regiert jedoch die Lenkradperspektive: Denn die neue Echtzeit-Info bei Stockerau wird nur auf der Autobahn installiert. Aber wo bleibt die verlässliche Echtzeit-Information für ausfalls- und verspätungsgeplagte Bahn-Pendler:innen, die laufend im Informations-Chaos alleingelassen werden?“, fragt sich Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen. „Hier braucht es dringend Verbesserungen und viel mehr Augenmerk von Minister Hanke und dem ÖBB-Management, damit die Bahn für unsere Pendler:innen wieder verlässlich wird.“

Spannend wird auch, wie die Verlagerung zusätzlicher Pendler:innenströme auf die Schiene ausgerechnet auf der häufig von Mängeln geplagten Strecke vom Nordwesten nach Wien klappen kann. „Kapazitätsmangel dank Einfachgarnituren sowie Verspätungen und Ausfälle sind für die Bahnpendler ein laufendes Ärgernis. Statt die diesbezüglichen Missstände auf der Nordwestbahn und der Kremser Strecke abzustellen, wird nun wieder zuerst an die Autopendler:innen gedacht. Anstatt die längst überfälligen Verbesserung auf der Schiene anzugehen, schlagen die Herren offenbar vor, dass die Pendler:innen die Problemen der Bahn auf der Straße umfahren. Und die Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind, werden wieder einmal allein gelassen“, unterstreicht Götze.

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