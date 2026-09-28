BM Holzleitner zum Safe Abortion Day: „Die Selbstbestimmung der Frau darf niemals eingeschränkt werden!"

Wien (OTS) -

Anlässlich des internationalen Safe Abortion Day am 28. September spricht sich Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner klar für den uneingeschränkten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in ganz Österreich aus.

„Die Selbstbestimmung der Frau darf niemals eingeschränkt werden. Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine höchst persönliche Entscheidung. Und trotzdem müssen Frauen in Österreich auf dem Weg dorthin an Menschen vorbei, die sie bedrängen, beschimpfen und unter Druck setzen. Das ist keine Meinungsäußerung. Das ist Einschüchterung und das ist Belästigung. Das darf nicht geduldet werden", so Holzleitner.

Vor Kliniken und Beratungsstellen kommt es immer wieder zu Belästigungen durch Abtreibungsgegner:innen. „In Wien gibt es bereits ein funktionierendes Modell mit Schutzzonen und Strafen bei Übertretungen. Eine solche Regelung braucht es in ganz Österreich. Deshalb arbeiten wir als Bundesregierung aktuell genau an einer solchen Regelung für bundesweite Schutzzonen. Für jede Frau in Österreich, unabhängig vom Wohnort", betont die Ministerin.

Die Ministerin abschließend: „Frauen müssen überall in Österreich Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Es geht um nichts weniger als ihr Recht auf Selbstbestimmung."