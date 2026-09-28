Asbest in Schlaining: Greenpeace zieht gegen Landesimmobilien Burgenland vor Gericht

Wien/Oberwart (OTS) -

Vier neue Analyseergebnisse der Umweltschutzorganisation Greenpeace bestätigen die akute Asbestgefahr bei der Friedensburg Schlaining. Greenpeace widerlegt damit die am 4.8.2026 veröffentlichte vermeintliche Entwarnung durch die Landesimmobilien Burgenland (LIB). In diesem Zusammenhang hat Greenpeace eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgerichtshof gegen die LIB eingereicht. Landesrätin Haider-Wallner muss für eine umgehende Sperre des Areals für Veranstaltungen aller Art sorgen, statt weiterhin untätig zu bleiben.

Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace Österreich: „Wir haben neue Proben bei der Friedensburg Schlaining gezogen, die eine deutliche Belastung der Luft mit Asbestfasern belegen. Damit werden jährlich rund 60.000 Burg-Besucherinnen und Besucher, darunter viele Kinder, einer völlig unnötigen Asbestbelastung ausgesetzt. Noch viel besorgniserregender ist die ständige Belastung der Angestellten auf der Burg.”

Neue Greenpeace-Analysen bestätigen akute Asbestgefahr

Bei den vier neuen Analysen handelt es sich um zwei Materialproben sowie um zwei Staubproben aus dem Burggelände. Die Materialprobe vom Schotter aus dem Innenhof mit Restaurant enthielt 20-50% Asbest, jene aus dem Bereich vor den Sanitäranlagen 5-20% Asbest. Die beiden Staubproben aus dem Innenhof wurden etwa auf Kopfhöhe auf einem Schild entnommen und belegen eine erhebliche Asbestbelastung von 40 und 120 Asbestfasern pro Quadratzentimeter. Mit diesen speziellen Proben an Oberflächen kann zweifelsfrei eine Asbestbelastung der Luft nachgewiesen werden.

Aufgrund der hohen Asbestbelastung und der vielen betroffenen Menschen fordert Greenpeace eine sofortige Totalsperre der Burg, bis eine Sanierung umgesetzt ist. „Die burgenländische Taskforce hat beim Entfernen von Asbest und dem Schutz der Menschen an besonders kritischen Orten komplett versagt. Auch nach Monaten liegt im Burgenland noch immer Asbestschotter selbst vor Kindergärten und Freizeiteinrichtungen. Die für Luftverschmutzung zuständige Grüne Landesrätin Anja Haider-Wallner muss daher endlich einschreiten und für eine Sperre des Burgareals in Schlaining sorgen, bis eine Sanierung umgesetzt ist. Sie darf sich nicht weiter hinter einer Beschwichtigungs-Task-Force verstecken”, forderte Schuster.

Greenpeace-Beschwerde vor Gericht gegen Landesimmobilien Burgenland

Nach der vermeintlichen Entwarnung vom 4. August hat Greenpeace bei der LIB gemäß Informationsfreiheitsgesetz angefragt, wer die in der Medienkommunikation zitierte, nicht namentlich genannte “Fachfirma” war und um die Übermittlung des Gutachtens ersucht. Die Antwort wurde von der LIB unter Verweis auf Datenschutz verweigert. Die LIB gehört zu 100% dem Land Burgenland. Greenpeace hat nun über ihren Anwalt Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht Burgenland eingebracht, mit der die Informationsherausgabe sichergestellt werden soll.

Die Analyse der Proben, den Greenpeace Asbest-Aktionsplan sowie passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://bit.ly/4yYdkJa

Unter Angabe der Credits © Mitja Kobal / Greenpeace stehen die Fotos kostenfrei zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.

Inhalte auf einen Blick

Thema / Anlass: Neue Greenpeace-Analysen belegen eine akute Asbestgefahr auf der Friedensburg Schlaining, weshalb Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht Burgenland gegen die Landesimmobilien Burgenland eingereicht wurde.

Datenbasis / Ergebnis: Materialproben zeigen bis zu 50 Prozent Asbest im Schotter des Innenhofs sowie bis zu 120 Asbestfasern pro Quadratzentimeter im Staub.

Hauptforderung: Landesrätin Anja Haider-Wallner muss eine sofortige Totalsperre des Burgareals veranlassen. Die Landesimmobilien Burgenland müssen die unter Verschluss gehaltenen Gutachten herausgeben.

Akteur:innen / Adressat: Landesimmobilien Burgenland (LIB) und Landesrätin Anja Haider-Wallner.

Quelle / Material: Greenpeace Österreich / Analysen, Asbest-Aktionsplan und Bildmaterial: https://bit.ly/4yYdkJa