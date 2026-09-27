BREAKING NEWS: WorldSkills in Shanghai - Österreich räumt bei Berufs-WM zehn Medaillen ab

Shanghai (OTS) -

Rot-weiß-roter Erfolg bei den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai: Österreich holt vier Silber- und sechs Bronzemedaillen sowie 20 „Medals for Excellence“ - diese Auszeichnung wird für herausragende Leistungen knapp nach den Podestplätzen vergeben. Damit kehren 32 der 48 Teilnehmer:innen – exakt zwei Drittel des größten Team Austria der Geschichte – mit Edelmetall nach Hause zurück. Fliesenleger Andreas Landl aus Oberösterreich wird als punktemäßig bester Österreicher mit dem Titel „Best of Nation“ ausgezeichnet.

WorldSkills 2026 - Ergebnisse Team Austria

Aktuelle Fotos der Medaillen-Gewinner (© SkillsAustria/Wieser/Slovencik)

Vor insgesamt 15.000 Fans werden in der Mercedes-Benz-Arena von Shanghai vier österreichische Spitzenfachkräfte zu Vizeweltmeistern gekürt. Sechs weitere Bronzemedaillen gehen an Team Austria. Die außergewöhnliche Breite der rot-weiß-roten Leistung unterstreichen zusätzlich 20 „Medals for Excellence“. Diese werden an Teilnehmer:innen vergeben, die mindestens 700 von 800 möglichen Punkten erreichen und damit internationales Exzellenzniveau beweisen.

Österreich verbessert sich damit noch einmal zur beachtlichen Performance der letzten Weltmeisterschaft: In Frankreich holte das Nationalteam der Berufe sieben Medaillen. Die Nationenwertung geht an Gastgeber China, Österreich wird starker Siebter. Damit ist die Alpenrepublik das dritterfolgreichste Land Europas, hinter Schweiz und Frankreich, knapp vor Deutschland.

Vizeweltmeister aus Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg und Tirol

Zum erfolgreichsten Teilnehmer im Team Austria krönt sich Andreas Landl: Der Fliesenleger aus Wartberg an der Krems in Oberösterreich holt Silber und wird zusätzlich mit dem prestigeträchtigen Titel „Best of Nation“ ausgezeichnet. Die Fachkraft der Alfred Schnellnberger GmbH muss sich auf der größten Bühne der Welt lediglich einem Konkurrenten geschlagen geben. Gleichzeitig setzt Landl Österreichs außergewöhnliche Erfolgsserie im Fliesenlegen fort: Nach WM-Gold 2022, EM-Gold 2023 und WM-Gold 2024 ist es das vierte internationale Edelmetall in Folge. Bei allen vier Erfolgen als Experte an Bord: Der Steirer Andreas Stiegler, der Landl über Monate auf den Wettbewerb in Shanghai vorbereitet hat.

Ebenfalls Silber gewinnt Marcel Riener: Der Sanitär- und Heizungstechniker aus Reingers in Niederösterreich sichert sich den zweiten Platz. Riener ist beim Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis beschäftigt. Schon bei der WM 2022 holte Österreich in diesem Beruf Gold. Gecoacht wird Riener von Herbert Gabauer von der Berufsschule Linz 8, der die Anforderungen aus eigener Erfahrung kennt: Gabauer wurde 2013 selbst Weltmeister und führte Österreich im Vorjahr bei EuroSkills zum Europameistertitel.

Österreichs außergewöhnliche Erfolgsserie der Maler setzt Luca Ladler fort: Der Vorarlberger aus Fußach pinselt sich zum Vizeweltmeistertitel und holt bei der 21. österreichischen WorldSkills-Teilnahme in diesem Beruf bereits die 16. Medaille – 13 davon glänzen in Gold. Die Fachkraft von „Hannes Hagen Präzision.Farbe“ in Lustenau wird von Christoph Pessl trainiert, der selbst weiß, wie man gewinnt: Der Steirer wurde 2021 Europameister und 2022 Weltmeister. Seit seinem Wechsel vom Teilnehmer zum Experten ist seine Bilanz makellos: Bronze bei EuroSkills 2023, Silber bei WorldSkills 2024 und nun erneut Silber in Shanghai – drei Bewerbe, drei Medaillen für seine Schützlinge.

Für die vierte Silbermedaille sorgt Vincent Track. Der Verfahrenstechniker aus Breitenbach am Inn in Tirol tritt als erster Österreicher überhaupt im WorldSkills-Bewerb Wassertechnologie an und schafft auf Anhieb den Sprung auf Platz zwei. Der Mitarbeiter von Novartis Pharmaceutical Manufacturing in Langkampfen wird von Expertin Michaela Pusch betreut.

Sechsmal Bronze für Österreich

Bronze gewinnt Zimmerer Luca Reitböck aus Taufkirchen an der Pram in Oberösterreich. Die Fachkraft der Hauer Zimmerei GmbH in Enzenkirchen setzt sich gegen starke internationale Konkurrenz durch und holt, gecoacht von Josef Angleitner, den Podiumsplatz für Team Austria.

Eine weitere Bronzemedaille geht nach Niederösterreich: Die Betonbauer Julian Gintner und Michael Pomassl aus Vitis sichern sich im Teambewerb den dritten Platz. Das Duo der Leyrer + Graf Baugesellschaft in Gmünd sorgte damit für die nächste Medaille in Österreichs Paradedisziplin: Nach fünf Weltmeistertiteln in Folge steht Rot-Weiß-Rot auch in Shanghai auf dem Podium und holt die sechste WorldSkills-Medaille en suite. Hinter dem Erfolg steht Experte Manuel Bauer, der Gintner und Pomassl über Monate technisch und mental auf den kräftezehrenden Teambewerb vorbereitet hat.

Für eine Medaillenpremiere sorgt Benedikt Pritz: Der Niederösterreicher aus Raxendorf gewinnt im erstmals bei WorldSkills ausgetragenen Wettbewerb Schienenfahrzeugtechnik Bronze. Der Mitarbeiter der ÖBB-Technische Services GmbH in St. Pölten wird von Experte Gernot Watscher begleitet.

Ebenfalls Bronze gewinnt René Bitschnau aus Frastanz in Vorarlberg. Der Absolvent der HTL Dornbirn erreicht in der Chemielabortechnik den dritten Platz. Sein Experte Hans-Thomas Schacht darf damit erneut über eine österreichische WM-Medaille in dieser Disziplin jubeln.

In der Maschinenbautechnik jubelt Vorarlberg nochmals über Bronze: Keanu Frick aus Lauterach schafft den Sprung auf das Podium. Der Mitarbeiter der Julius Blum GmbH in Höchst wird von Experte Lukas Schwärzler trainiert.

Die sechste Bronzemedaille holt Jonas Baltuska. Der Wiener von der HTL Mödling erreicht in der Optoelektronik in Shanghai den dritten Rang. Gecoacht wird Baltuska von Günter Kapucian.

20 „Medals for Excellence“ unterstreichen Teamstärke

Wie breit Österreich aufgestellt ist, zeigen auch 20 Medals for Excellence: Diese Auszeichnungen werden für herausragende Leistungen direkt hinter den Medaillenrängen vergeben.

Aus Oberösterreich werden Kälte- und Klimatechniker Jonas Danninger, Koch Hannes Sortsch, CNC-Dreher Fabian Spitzer sowie die Gartengestalter Marcel Ortner und Simon Weiß ausgezeichnet.

Fünf Medals für Excellence gehen nach Vorarlberg: an Anlagenelektriker Janick Gehrer, Hotel-Rezeptionistin Elena Mathis, CNC-Fräser Deniz Mutun, Schweißer Simon Österle und an Maschinenbau-CAD-Techniker Sandro Flatz.

Die Steiermark darf über Auszeichnungen für Grafiker Paul Bürki, Modeschülerin Julia Kaufmann und Verkaufsexpertin Anna Tritscher jubeln.

Aus Salzburg erhalten Floristin Julia Gschwandtner und Land- und Baumaschinentechniker Bernhard Moser ein „Medal for Excellence“.

Nach Niederösterreich gehen drei weitere Auszeichnungen: an Konditorin Valentina Otzelberger, Bautischler Paul Meisterhofer und Elektroniker Christoph Schöndorfer.

Komplettiert wird die rot-weiß-rote Erfolgsbilanz durch Medals for Excellence für Möbeltischler Elias Stephan aus dem Burgenland, Hochbauer Noah Trettenbrein aus Kärnten und Digital-Construction-Teilnehmer Abdulkadir Özen aus Wien.

Herk: „Ganz Österreich kann auf dieses Team stolz sein“

SkillsAustria-Präsident Josef Herk zeigt sich begeistert: „Was für ein Abend, was für ein Team und was für eine Leistung! Zehn Medaillen und 20 ‚Medals for Excellence‘ bei den größten WorldSkills aller Zeiten sind ein gewaltiger Erfolg. Unsere jungen Fachkräfte haben Österreich auf der größten Bühne der beruflichen Bildung mit Können, Leidenschaft und unglaublichem Kampfgeist vertreten. Sie haben vier Tage lang alles gegeben, Rückschläge weggesteckt und unter enormem Druck Leistungen auf Weltklasseniveau abgerufen. Ich verneige mich vor jedem Einzelnen in diesem Team. Ganz Österreich kann auf diese jungen Menschen, ihre Experten, ihre Familien und ihre Ausbildungsbetriebe stolz sein. Ihr seid Champions und großartige Botschafter für die berufliche Bildung in Österreich!“

Kraft: „Zwischen Gold und Silber liegt oft nur ein Quäntchen Glück“

SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft ordnet das Ergebnis ein: „Vier Vizeweltmeistertitel, sechs Bronzemedaillen und 20 Medals for Excellence sind eine sensationelle Bilanz. Wer WorldSkills kennt, weiß: Zwischen Gold und Silber liegen oft nur wenige Punkte, manchmal ein einziger Handgriff – und am Ende auch das berühmte Quäntchen Glück. Zwei Drittel unseres Teams wurden mit einer Medaille oder einer Medal for Excellence ausgezeichnet. Das zeigt, welche Qualität und Breite in diesem Nationalteam steckt. Österreich gehört sowohl in den traditionellen Handwerksberufen als auch in den technologischen Zukunftsdisziplinen zur absoluten Weltspitze.“ (PWK481/HSP)

WorldSkills 2026 - Ergebnisse Team Austria

Die österreichischen Medaillengewinner im Überblick

Silber (4)

Andreas Landl, Fliesenlegen, Oberösterreich

Marcel Riener, Sanitär- und Heizungstechnik, Niederösterreich

Luca Ladler, Maler, Vorarlberg

Vincent Track, Verfahrens- und Prozesstechnik, Tirol

Bronze (6)

Luca Reitböck, Zimmerei, Oberösterreich

Keanu Frick, Maschinenbautechnik, Vorarlberg

Julian Gintner und Michael Pomassl, Betonbau, Niederösterreich

René Bitschnau, Chemielabortechnik, Vorarlberg

Benedikt Pritz, Schienenfahrzeugtechnik, Niederösterreich

Jonas Baltuska, Optoelektronik, Wien

Die „Medals for Excellence“-Gewinner im Überblick

Vorarlberg (5)

Janick Gehrer, Anlagenelektrik

Elena Mathis, Hotel-Rezeption

Deniz Mutun, CNC-Fräsen

Simon Österle, Schweißen

Sandro Flatz, Maschinenbau CAD

Oberösterreich (4)

Jonas Danninger, Kälte- und Klimatechnik

Hannes Sortsch, Kochen

Marcel Ortner und Simon Weiß, Gartengestaltung

Fabian Spitzer, CNC-Drehen

Steiermark (3)

Paul Bürki, Grafikdesign

Julia Kaufmann, Mode-Technologie

Anna Tritscher, Verkauf

Niederösterreich (3)

Valentina Otzelberger, Konditorei

Paul Meisterhofer, Bautischler

Christoph Schöndorfer, Elektronik

Salzburg (2)

Julia Gschwandtner, Floristik

Bernhard Moser, Land- und Baumaschinentechnik

Burgenland (1)

Elias Stephan, Möbeltischler

Kärnten (1)

Noah-Samuel Trettenbrein, Hochbau

Wien (1)

Abdulkadir Özen, Digital Construction

Alle Fotos (© SkillsAustria/Wieser/Slovencik) von den Medaillengewinnern werden laufend hier ergänzt (hier klicken), O-Töne inkl. Transkripte folgen zeitnah (hier klicken), ebenso Video-Interviews mit den Medaillengewinner:innen (hier klicken).