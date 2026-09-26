  • 26.09.2026, 17:26:02
  • /
  • OTS0034

FPÖ – Darmann: „Treffen, Absichtserklärungen und PR lösen das Asylchaos nicht“

„Asyl- und Migrationspakt steht nicht für notwendigen Stopp der illegalen Masseneinwanderung – täglich kommen weiterhin mehr illegale Einwanderer als abgeschoben werden“

Wien (OTS) - 

„Diese unzähligen Treffen, die lediglich aus PR-Maßnahmen und Absichtserklärungen bestehen, kann man sich in Wahrheit sparen. Was nämlich Österreich und Europa wirklich rasch brauchen, ist eine echte Remigration samt einem konsequenten Asylstopp. Besonders die ÖVP versucht aber laufend, sich mit medienwirksamen Treffen als handlungsfähig darzustellen, während in der Realität weiterhin täglich weitaus mehr illegale Einwanderer die Grenzen überschreiten, als abgeschoben werden“, so FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann zum Ergebnis des heutigen Treffens der „Gruppe der Umsetzer“ zur „Migrationswende“ in München.

„Mit dem europäischen Asyl- und Migrationspakt gibt Österreich überdies seine nationalen Restkompetenzen im Asylwesen vollends an Brüssel ab. Die Ereignisse in der spanischen Exklave Ceuta haben zudem ganz eindeutig belegt, dass der vom ÖVP-Kommissar Brunner propagierte sichere EU-Migrationspakt eine vollkommene asylpolitische Nullnummer darstellt. Ein Pakt, der Menschen erst nach einem Grenzdurchbruch registriert, verwaltet und verteilt, ist kein echter und wirksamer Grenzschutz“, betonte Darmann.

„Es muss Schluss sein mit diesem ÖVP-Märchen über den Pakt, denn dieser EU-Asyl- und Migrationspakt steht sicher nicht für den dringend notwendigen Stopp der illegalen Masseneinwanderung, sondern sieht sogenannte legale Fluchtrouten und am Ende eine Zwangsverteilung illegaler Einwanderer innerhalb der EU vor. Wir brauchen vielmehr eine ‚Festung Österreich‘, die unsere Bevölkerung vor dem vorherrschenden Asylchaos schützt. So sind ein sofortiger Asylstopp, ein echter Grenzschutz und eine konsequente Remigration Gebote der Stunde“, betonte der FPÖ-Sicherheitssprecher.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright