SPÖ-Schroll: „Unterstützung beim Netzausbau für mehr leistbare und heimische Energie“

Wien (OTS) -

Österreichs Stromnetze und Speicherkapazitäten müssen ausgebaut werden, damit mehr erneuerbare Energie genutzt und die Versorgung gesichert werden kann. Das Finanzministerium und die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) unterstützen entsprechende Investitionen mit günstigen Finanzierungsinstrumenten. „Bekommen Netzbetreiber günstige Finanzierungen, dann senkt das die Ausbaukosten und dämpft schlussendlich die Netzkosten für uns alle!“, sagt SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. ****

„Wir brauchen mehr leistbare und saubere Energie ‚Made in Austria‘. Dafür müssen wir erneuerbare Kraftwerke, Netze und Speicher gemeinsam ausbauen. So machen wir Österreich unabhängiger von teuren fossilen Energieimporten und sorgen Schritt für Schritt für leistbarere Energie“, so Schroll.

Die Finanzierungsmöglichkeiten werden nun auf kleinere Investitionen in Netze und Speicher ab zwei Millionen Euro ausgeweitet. Bisher lag die Schwelle für das entsprechende Großprojektprogramm bei 100 Millionen Euro. Für die Unterstützung stehen staatliche Haftungen im Umfang von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. (Schluss) mf





