NEOS: Meinl-Reisinger und Hoyos gratulieren oberösterreichischem Spitzenkandidaten Felix Eypeltauer

Wien (OTS) -

„Ich gratuliere Felix Eypeltauer von Herzen und freue mich sehr, dass er als NEOS-Spitzenkandidat in die oberösterreichische Landtagswahl 2027 gehen wird. Bereits bei der letzten Landtagswahl 2021 hat er unter schwierigen Voraussetzungen gezeigt, was wir NEOS mit unseren hochmotivierten Kandidatinnen und Kandidaten in Oberösterreich als Team gemeinsam erreichen können“, sagt NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger in einer ersten Reaktion zur Wahl von Landessprecher Felix Eypeltauer mit 89,9 Prozent zum oberösterreichischen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027. „Als Reformkraft und einzige echte Kontrollkraft im oberösterreichischen Landtag haben wir in den letzten Jahren konsequent gezeigt, dass wir halten, was wir versprechen. Seit 2021 sind wir NEOS der Garant, dass es sich die anderen Parteien in der Landesregierung nicht mehr gemütlich machen können.“

Gratulationen kommen auch vom NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos, der betont, dass NEOS im Landtag einen echten Unterschied machen: „Ich gratuliere Felix und allen Kandidatinnen und Kandidaten ganz herzlich. Der Einzug in den Landtag war 2021 nicht nur für uns NEOS ein großartiger Erfolg, er war auch eine wichtige Veränderung für die Politik in Oberösterreich. Für die Landesregierung ist es dadurch unangenehmer geworden – und das tut allen im Land gut. Felix Eypeltauer und sein Team haben unter anderem aufgedeckt, wie Millionen Euro Steuergeld über Landesinserate in Parteiorganisationen geflossen sind. Wir NEOS sind auch die Stimme der jungen Familien in Oberösterreich und setzen uns unermüdlich dafür ein, dass sie endlich ein Kinderbetreuungsangebot bekommen, das ihrer Lebensrealität tatsächlich entspricht. Und wir sind die Partei, die unter dem Begriff Standortpolitik sowohl die Betriebe als auch die Haushalte versteht. Weil alle leistbare und nachhaltige Energie brauchen und weil die Bürokratie im Land vor keiner Haustür Halt macht.“