NEOS zu FPÖ-Attacke auf Bundespräsidenten: Austria second, Russia fürst

Wien (OTS) -

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos weist die jüngsten Angriffe der FPÖ auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf das Schärfste zurück. FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst hatte Van der Bellen nach dessen Aussagen zum russischen Angriff auf die Ukraine als „Kriegstreiber“ bezeichnet.

„Russland hat die Ukraine angegriffen. Wer diesen Angriff klar benennt und sich gegen den Aggressor stellt, ist deshalb kein Kriegstreiber. Mit dieser grundlegenden Tatsache scheint Abgeordnete Fürst offenbar Schwierigkeiten zu haben. Für die Freiheitlichen gilt offensichtlich: ,Austria second, Russia fürst‘“, sagt Hoyos.

„Bei jedem noch so belanglosen Thema schlägt die FPÖ gerne wild um sich. Gegen den österreichischen Bundespräsidenten werden schwerste Vorwürfe ausgepackt. Nur wenn es um Putin und den Kreml geht, werden plötzlich die Samthandschuhe angezogen und Streicheleinheiten verteilt. Diese auffällige Zurückhaltung gegenüber Moskau zieht sich mittlerweile wie ein roter Faden durch die Außenpolitik der Freiheitlichen“, so Hoyos.