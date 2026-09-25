  • 25.09.2026, 16:22:02
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AVISO: Dienstag, 29.09.2026, 09:00 Uhr – Doorstep Gewessler und Stögmüller – Roundtable zu Wehrdienstreform und Zivilersatzdienst

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden zu einem Doorstep mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Landesverteidigungssprecher David Stögmüller im Vorfeld eines Roundtables zur Wehrdienstreform und zum Zivilersatzdienst ein.

Ort: Vor dem Besprechungszimmer 1 beim Plenarsaal, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Zeit: Dienstag, 29.09.2026, 09:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Doorstep Gewessler und Stögmüller – Roundtable zu Wehrdienstreform und Zivilersatzdienst



Datum: 29.09.2026, 09:00 Uhr



Ort: Vor dem Besprechungszimmer 1 beim Plenarsaal


Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien





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