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AVISO: Dienstag, 29.09.2026, 09:00 Uhr – Doorstep Gewessler und Stögmüller – Roundtable zu Wehrdienstreform und Zivilersatzdienst
Die Grünen laden zu einem Doorstep mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Landesverteidigungssprecher David Stögmüller im Vorfeld eines Roundtables zur Wehrdienstreform und zum Zivilersatzdienst ein.
Ort: Vor dem Besprechungszimmer 1 beim Plenarsaal, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Zeit: Dienstag, 29.09.2026, 09:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Doorstep Gewessler und Stögmüller – Roundtable zu Wehrdienstreform und Zivilersatzdienst
Datum: 29.09.2026, 09:00 Uhr
Ort: Vor dem Besprechungszimmer 1 beim Plenarsaal
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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