EINLADUNG: Pressekonferenz mit den Klubobleuten Gödl, Kucher und Shetty

Wien (OTS) -

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer

P r e s s e k o n f e r e n z

mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen Ernst Gödl (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ) und Yannick Shetty (NEOS) ein.

THEMEN: Aktuelles zur Plenarvorschau

ZEIT: Montag, 28. September 2026, 10:30 Uhr

ORT: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.

Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.

Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier abrufbar: https://www.parlament.gv.at/services/haeufige-fragen/faq/presse-medien.

(Schluss)