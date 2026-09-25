- 25.09.2026, 14:00:32
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EINLADUNG: Pressekonferenz mit den Klubobleuten Gödl, Kucher und Shetty
Montag, 28. September 2026, 10:30 Uhr, Parlament, Auditorium
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen Ernst Gödl (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ) und Yannick Shetty (NEOS) ein.
THEMEN: Aktuelles zur Plenarvorschau
ZEIT: Montag, 28. September 2026, 10:30 Uhr
ORT: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier abrufbar: https://www.parlament.gv.at/services/haeufige-fragen/faq/presse-medien.
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
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E-Mail: [email protected]
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