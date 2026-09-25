JW Summit 2026: Junge Wirtschaft setzt starke Zukunftsimpulse

Oberwart (OTS) -

Zwei Tage lang steht Oberwart im Zeichen der jungen Unternehmergeneration: Am 24. und 25. September kommen beim JW Summit 2026 rund 500 Jungunternehmer:innen und junge Führungskräfte aus ganz Österreich zusammen. Die Junge Wirtschaft (JW) bietet dabei eine Plattform für wertvolle Einblicke aus der Unternehmenspraxis, neue Perspektiven und wirtschaftspolitischen Austausch. Im Mittelpunkt stehen die Chancen und Herausforderungen einer Generation, die mit ihren Ideen, Investitionen und Innovationen die wirtschaftliche Zukunft Österreichs mitgestaltet.

„Junge Unternehmerinnen und Unternehmer gehen ins Risiko, investieren, schaffen Arbeitsplätze, und treiben Innovationen voran. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke und Erneuerung unseres Standorts. Wenn Österreich wettbewerbsfähig und zukunftsfähig bleiben will, müssen wir jungen Unternehmen den nötigen Spielraum für Wachstum geben“, sagt Bettina Dorfer-Pauschenwein, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

Praxiswissen und innovative Geschäftschancen im Mittelpunkt

Zum Auftakt des JW Summits standen konkrete unternehmerische Fragestellungen und neue Geschäftschancen im Fokus. In praxisorientierten Masterclasses erhielten die Teilnehmer:innen wertvolle Einblicke in zentrale Themen des unternehmerischen Alltags: von Finanzierungsmöglichkeiten und der erfolgreichen Vorbereitung auf Bankgespräche über strategisches Personal Branding bis hin zu neuen technologischen Entwicklungen. Ergänzt wurde das Programm durch exklusive Unternehmensbesuche in der Region, unter anderem bei Unger Steel, O.K. Energie Haus, Bischof Nudeln und Trummer Frucht.

Starke Keynotes und Zukunftsvisionen für ein jungunternehmerisches Österreich 2035

Am Kongresstag setzen Elke Rock, Benjamin Kolthoff, Jakob Ledermann und Patricia Staniek mit ihren Keynotes starke Impulse für den unternehmerischen Alltag – von überzeugender Kommunikation und Leadership über strategische Markenführung bis hin zu Digitalisierung und neuen Technologien.

Ein weiterer Höhepunkt des Kongresstages ist das Panel zum Zukunftsbuch „35 BLICKE VORAUS“. Karin Teigl, Gernot Blümel, Heike Lehner und Enver Siručić diskutieren ihre Visionen für ein jungunternehmerisches Österreich 2035 und beleuchten dabei zentrale Zukunftsfragen rund um Künstliche Intelligenz, Generationengerechtigkeit, Unternehmertum und die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen von morgen.

„Bei all diesen Themen ist entscheidend, die unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen junger Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenzubringen. So wird erkennbar, wo Potenziale liegen, wo es hakt und was sich ändern muss. Unser Anspruch ist, dass daraus auch konkrete Impulse für die Zukunft abgeleitet werden. Was junge Unternehmen in der Praxis brauchen, bringen wir auf die wirtschaftspolitische Agenda“, so Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft. (PWK477/EL)

Pressefotos finden unter: JW Summit 2026 | Flickr