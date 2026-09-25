  • 25.09.2026, 12:24:02
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Gödl dankt Bogner-Strauß für engagierte Arbeit an der Spitze der ÖVP Frauen

ÖVP-Klubobmann würdigt acht Jahre Einsatz und freut sich auf weitere Zusammenarbeit im Nationalrat

Wien (OTS) - 

„Juliane Bogner-Strauß hat an der Spitze der ÖVP Frauen in den vergangenen acht Jahren mit großem Engagement und viel Fachwissen wichtige frauenpolitische Themen vorangetrieben. Ihr Einsatz für Gewaltschutz, Gleichstellung, Frauengesundheit und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen war und ist von großer Bedeutung“, dankte ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl der scheidenden Bundesleiterin.

„Ich freue mich daher sehr, dass wir auch weiterhin gemeinsam im Nationalrat für die Menschen in Österreich arbeiten können. Ihre politische Erfahrung, ihre fachliche Kompetenz und insbesondere ihre Expertise in frauenpolitischen Fragen bleiben damit auch künftig ein wichtiger Beitrag für unsere parlamentarische Arbeit.“ Für ihren verstärkten Schwerpunkt auf ihre wissenschaftliche Tätigkeit und Forschung wünscht der Klubobmann Juliane Bogner-Strauß viel Erfolg und alles Gute. (Schluss)

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