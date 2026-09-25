Einladung zur PK: „Aktuelle Umfrage: Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte“, 1.10., 10.30 Uhr

Wien (OTS) -

Fast 70 Prozent der Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte, weil das die Zukunft ihrer Gemeinde positiv beeinflussen würde. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Kommunalverlages unter Bürgermeistern, Vize-Bürgermeistern, Amtsleitern, Gemeindemandataren und anderen Gemeindebediensteten, an der rund 1000 Befragte teilgenommen haben.

Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer zeigt in einer Pressekonferenz im Rahmen der Kommunalmesse in Salzburg Lösungswege auf, um die ärztliche Versorgung in den Gemeinden abzusichern.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Teilnehmer:

Ing. Manfred Sampl

Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes und Bürgermeister von St. Michael im Lungau

OMR Dr. Silvester Hutgrabner

Leiter des Referats für Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten in der Österreichischen Ärztekammer

Pressekonferenz: „Aktuelle Umfrage zeigt: Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte“

Datum: 01.10.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Messezentrum Salzburg, Obergeschoss, Raum 2

Am Messezentrum 1

5020 Salzburg

Österreich