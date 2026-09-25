- 25.09.2026, 11:26:04
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AVISO: Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages
Mittwoch, 30. September um 11 Uhr – Was Österreichs Gemeinden beschäftigt
Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz vor dem 72. Österreichischen Gemeindetag in Salzburg ein. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Manfred Sampl, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes, informieren über die aktuelle Lage der Gemeinden und die Schwerpunkte des Gemeindetages.
Gesprächspartner:
Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
Manfred Sampl, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes
Termin: Mittwoch, 30. September 2026, 11.00 Uhr
Ort: PLAZA INN Salzburg Messe, Am Messezentrum 2, 5020 Salzburg
Anmeldung: Bitte um Anmeldung unter [email protected]
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Auch zum 72. Österreichischen Gemeindetag am 1. und 2. Oktober sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen. Das Programm finden Sie auf www.gemeindetag.at
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at
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