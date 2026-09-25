  • 25.09.2026, 11:26:04
  • /
  • OTS0077

AVISO: Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages

Mittwoch, 30. September um 11 Uhr – Was Österreichs Gemeinden beschäftigt

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz vor dem 72. Österreichischen Gemeindetag in Salzburg ein. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Manfred Sampl, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes, informieren über die aktuelle Lage der Gemeinden und die Schwerpunkte des Gemeindetages.

Gesprächspartner:
Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
Manfred Sampl, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes

Termin: Mittwoch, 30. September 2026, 11.00 Uhr
Ort: PLAZA INN Salzburg Messe, Am Messezentrum 2, 5020 Salzburg

Anmeldung: Bitte um Anmeldung unter [email protected]

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Auch zum 72. Österreichischen Gemeindetag am 1. und 2. Oktober sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen. Das Programm finden Sie auf www.gemeindetag.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Gemeindebund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright