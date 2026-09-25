AVISO: Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages

Wien (OTS) -

Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz vor dem 72. Österreichischen Gemeindetag in Salzburg ein. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Manfred Sampl, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes, informieren über die aktuelle Lage der Gemeinden und die Schwerpunkte des Gemeindetages.

Gesprächspartner:

Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Manfred Sampl, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes

Termin: Mittwoch, 30. September 2026, 11.00 Uhr

Ort: PLAZA INN Salzburg Messe, Am Messezentrum 2, 5020 Salzburg

Anmeldung: Bitte um Anmeldung unter [email protected]

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Auch zum 72. Österreichischen Gemeindetag am 1. und 2. Oktober sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen. Das Programm finden Sie auf www.gemeindetag.at