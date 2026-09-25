  • 25.09.2026, 11:13:03
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  • OTS0074

Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten

01. bis 03. Oktober 2026: Symposium an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

01. bis 03. Oktober 2026: Symposium an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Die Klimakrise ist nicht allein eine technologische oder naturwissenschaftliche Herausforderung. Sie stellt uns alle auch vor die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, um gesellschaftlichen Wandel möglich zu machen. Kunst und künstlerische Forschung können dabei eigene Formen von Erkenntnis hervorbringen und Räume eröffnen, in denen neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten entstehen. Genau deshalb ist ein interdisziplinärer Austausch für eine nachhaltige Transformation so wichtig.

Rektorin Ulrike Sych

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Wien (OTS) - 

Die mdw ー Universität für Musik und darstellende Kunst Wien veranstaltet in Kooperation mit dem Climate Change Center (CCCA) von 1. bis 3. Oktober 2026 das Symposium „Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten“.

Eines der zentralen Themen des Symposiums ist die Frage, wie Kunst und kreative Praxis neue Möglichkeitsräume für eine nachhaltige Zukunft eröffnen können. Das Symposium fragt darüber hinaus nach der Bedeutung von Kunst, Artistic Research, Arts based Methods und deren Einbindung in transformative Forschung.

„Kunst_Klima_Forschung“
Zum umfangreichen Programm des Symposiums gehören Impulsvorträge zum Thema „Kunst_Klima_Forschung“ von Sam Goldscheider (Harmonic Progression, Verbier Festival), Yvonne Schmidt (EcoArtLab, Hochschule der Künste Bern) und Harald Heinrichs (Institut für Nachhaltigkeitssteuerung, Leuphana Universität Lüneburg).

Eine Podiumsdiskussion mit den drei Vortragenden und Ministerialrätin Susanne Brandstetter, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Christoph Thun-Hohenstein, Zukunftsplattform ReGenerativa und Vizerektorin Gerda Müller, Vizerektorat für Organisationsentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung an der mdw geht unter anderem der Frage nach, wie aktuelle Herausforderungen des Klimawandels gerade durch ein Ineinandergreifen von künstlerischer Praxis und Wissenschaft wirkungsvoll in den Blick genommen werden können.

Zukunftspotenzial Kunst

Im Rahmen des Symposiums wird am 2. Oktober um 16.30 auch der Abschlussbericht der Pilotstudie „Zukunftspotenzial Kunst“ präsentiert. Die Studie der AG Kunst und Nachhaltigkeit der Allianz nachhaltige Universitäten in Österreich fragt danach, welche Potenziale Kunst für öko-soziale Transformation hat und wie diese erhoben und dargestellt werden können. Sie wurde kunstuniversitätsübergreifend 2025/26 durchgeführt.

Rektorin Ulrike Sych: „Die Klimakrise ist nicht allein eine technologische oder naturwissenschaftliche Herausforderung. Sie stellt uns alle auch vor die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, um gesellschaftlichen Wandel möglich zu machen. Kunst und künstlerische Forschung können dabei eigene Formen von Erkenntnis hervorbringen und Räume eröffnen, in denen neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten entstehen. Genau deshalb ist ein interdisziplinärer Austausch für eine nachhaltige Transformation so wichtig.“

Symposium Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten

Datum: 1. bis 3. Oktober 2026
Ort: mdwCampus, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erwünscht.

Ausführliche Informationen und das umfangreiche Programm sind hier zu finden: https://www.mdw.ac.at/ogv/symposium-wandel-gestalten/programm/

Symposium Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten

Die mdw ─ Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
veranstaltet in Kooperation mit dem Climate Change Center (CCCA) 
von 1. bis 3. Oktober 2026 das Symposium „Kunst_Klima_Forschung: 
Wandel gestalten“. 

Eines der zentralen Themen des Symposiums ist die Frage, wie Kunst 
und kreative Praxis neue Möglichkeitsräume für eine nachhaltige 
Zukunft eröffnen können. Das Symposium fragt darüber hinaus nach 
der Bedeutung von Kunst, Artistic Research, Arts based Methods und 
deren Einbindung in transformative Forschung.

Datum: 01.10.2026 - 03.10.2026

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: mdw Campus
Anton von Webern Platz 1
1030 Wien
Österreich

URL: https://www.mdw.ac.at/ogv/symposium-wandel-gestalten/programm/

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Doris Piller
mdw Presse/Büro der Rektorin
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
T +43 1 71155-6003
M: [email protected]

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Vorschau Bild von 01. bis 03. Oktober 2026: Symposium an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien [Bild, 4.38MB]
[Donnerstag, 01.10.2026]
[Freitag, 02.10.2026]
[Samstag, 03.10.2026]

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

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