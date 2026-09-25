Wien (OTS) -

Die mdw ー Universität für Musik und darstellende Kunst Wien veranstaltet in Kooperation mit dem Climate Change Center (CCCA) von 1. bis 3. Oktober 2026 das Symposium „Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten“.

Eines der zentralen Themen des Symposiums ist die Frage, wie Kunst und kreative Praxis neue Möglichkeitsräume für eine nachhaltige Zukunft eröffnen können. Das Symposium fragt darüber hinaus nach der Bedeutung von Kunst, Artistic Research, Arts based Methods und deren Einbindung in transformative Forschung.

„Kunst_Klima_Forschung“

Zum umfangreichen Programm des Symposiums gehören Impulsvorträge zum Thema „Kunst_Klima_Forschung“ von Sam Goldscheider (Harmonic Progression, Verbier Festival), Yvonne Schmidt (EcoArtLab, Hochschule der Künste Bern) und Harald Heinrichs (Institut für Nachhaltigkeitssteuerung, Leuphana Universität Lüneburg).

Eine Podiumsdiskussion mit den drei Vortragenden und Ministerialrätin Susanne Brandstetter, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Christoph Thun-Hohenstein, Zukunftsplattform ReGenerativa und Vizerektorin Gerda Müller, Vizerektorat für Organisationsentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung an der mdw geht unter anderem der Frage nach, wie aktuelle Herausforderungen des Klimawandels gerade durch ein Ineinandergreifen von künstlerischer Praxis und Wissenschaft wirkungsvoll in den Blick genommen werden können.

Zukunftspotenzial Kunst

Im Rahmen des Symposiums wird am 2. Oktober um 16.30 auch der Abschlussbericht der Pilotstudie „Zukunftspotenzial Kunst“ präsentiert. Die Studie der AG Kunst und Nachhaltigkeit der Allianz nachhaltige Universitäten in Österreich fragt danach, welche Potenziale Kunst für öko-soziale Transformation hat und wie diese erhoben und dargestellt werden können. Sie wurde kunstuniversitätsübergreifend 2025/26 durchgeführt.

Rektorin Ulrike Sych: „Die Klimakrise ist nicht allein eine technologische oder naturwissenschaftliche Herausforderung. Sie stellt uns alle auch vor die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, um gesellschaftlichen Wandel möglich zu machen. Kunst und künstlerische Forschung können dabei eigene Formen von Erkenntnis hervorbringen und Räume eröffnen, in denen neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten entstehen. Genau deshalb ist ein interdisziplinärer Austausch für eine nachhaltige Transformation so wichtig.“

Symposium Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten

Datum: 1. bis 3. Oktober 2026

Ort: mdwCampus, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erwünscht.

Ausführliche Informationen und das umfangreiche Programm sind hier zu finden: https://www.mdw.ac.at/ogv/symposium-wandel-gestalten/programm/

Symposium Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten

Die mdw ─ Universität für Musik und darstellende Kunst Wien veranstaltet in Kooperation mit dem Climate Change Center (CCCA) von 1. bis 3. Oktober 2026 das Symposium „Kunst_Klima_Forschung: Wandel gestalten“. Eines der zentralen Themen des Symposiums ist die Frage, wie Kunst und kreative Praxis neue Möglichkeitsräume für eine nachhaltige Zukunft eröffnen können. Das Symposium fragt darüber hinaus nach der Bedeutung von Kunst, Artistic Research, Arts based Methods und deren Einbindung in transformative Forschung.

Datum: 01.10.2026 - 03.10.2026

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: mdw Campus

Anton von Webern Platz 1

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.mdw.ac.at/ogv/symposium-wandel-gestalten/programm/