Gemeinsam Runde für Runde: Mehr als 1.600 Schüler:innen beim 5. Solidaritätsrun der Wiener Schulen

Wien (OTS) -

Sport verbindet – und das eindrucksvoller denn je: Mehr als 1.600 Schüler:innen aus 18 Wiener Schulen gingen beim 5. “Solidaritätsrun der Wiener Schulen” gemeinsam an den Start. Unter dem Motto “Sport und Inklusion” verwandelte sich die ASKÖ-Sportanlage in Wien-Brigittenau in einen Ort voller Bewegung, Begegnung und gelebter Solidarität.

Gemeinsam mit Unterstützer:innen und Sponsoren sammelten die Schüler:innen Geld für Wiener Schwerpunktschulen für Schüler:innen mit Beeinträchtigungen. Die Erlöse ermöglichen die Anschaffung von Sportmaterialien und zusätzliche sportliche Aktivitäten. Am Ende gab es nur Gewinner:innen: Alle Teilnehmer:innen erhielten als Zeichen für ihren Einsatz eine Medaille. Auch wiederkehrende Regenschauer konnten die gute Stimmung nicht trüben. Abseits der Laufstrecke sorgten sportliche Mitmachstationen von ASKÖ WAT Wien für zusätzliche Bewegung und Spaß.

Der Solidaritätsrun fand im Auftrag des Sportdachverbandes ASKÖ, der Bildungsdirektion Wien und Special Olympics Wien statt und wurde in bewährter Weise vom Verein sports4everybody organisiert. Als Hauptpartner unterstützte erneut LICHT INS DUNKEL die Veranstaltung. Die fünfte Auflage zeigte einmal mehr, was Sport bewirken kann: Barrieren überwinden, Gemeinschaft schaffen und junge Menschen zusammenbringen – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen.

Unter den Gästen waren Para-Schwimm-Star Andreas Ernhofer, Ex-Fußball-Nationalspieler Paul Scharner, Ex-Eishockey-Nationalteam-Kapitän Dominique Heinrich, Ex-Fußball-Profi Thomas Hinum, GR Yvonne Rychly, Karl Dwulit und Filip Worotynski aus der Brigittenau, ASKÖ-Präsident Hermann Krist, Marco Richter und Sebastian Wraneschitz von den Vienna Capitals, Rupert Corazza von der Bildungsdirektion Wien, Manfred Guth und Fiona Auersperg von der Wiener Städtischen Versicherung, Special Olympics Wien-Präsident Andreas Postmann sowie das sports4everybody-Team rund um Obmann Gernot Schaar.

Die Rückmeldungen der Gäste fielen durchwegs positiv aus. Vor allem die Freude der 8- bis 14-jährigen Teilnehmer:innen zeigte, was durch das Zusammenspiel von Sport und Bildung möglich ist. Auch die prominenten Gäste packten mit an, gaben Startzeichen für die Läufe und halfen bei der Medaillenausgabe. Der Solidaritätsrun hat sich damit als Format etabliert, das Menschen durch Sport zusammenbringt und Inklusion erlebbar macht.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine großartige Mobilitäts-Spende von Toyota Österreich an Special Olympics Wien vorgenommen.

ASKÖ-Präsident Hermann Krist: “Die ASKÖ steht für Bewegung, Sport und Inklusion und deswegen sind wir wieder mit voller Kraft Unterstützer dieses Solidaritätsruns.”

Special Olympics Präsident Andreas Postmann: “Wir sind stolz, dass alle so toll mitmachen: die Schulen, die vielen Partner - allen voran Licht ins Dunkel – und selbstverständlich die vielen Helferinnen und Helfer, die trotz des schlechten Wetters so großartig durchhalten.”

GR Yvonne Rychly: “Sport und Inklusion sind wesentliche Bestandteile für das Leben in unserer Stadt. Deswegen gefällt uns die Idee des Solidaritätsruns ausgezeichnet.”

Der 5. Solidaritätslauf der Wiener Schulen wurde unterstützt von Licht ins Dunkel, Wiener Städtische Versicherung, FSG/GÖD, NIBRA Aufzugsbau, Millenniums City, Naturfreunde Österreich, Flughafen AG, Bezirk Brigittenau, Franz-Klammer-Stiftung, druck.at, Bäckerei Der Mann ,Kerschbaumer-Trophäen, Wiener Bezirksblatt, Echo-Medien, Römerquelle

Fotos zum Download © ASKÖ