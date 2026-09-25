Maurer zu aktueller OGM-Umfrage: „Grüne wollen und können das weltoffene Lager anführen“

Wien (OTS) -

Eine gestern von Servus-TV veröffentlichte OGM-Umfrage sieht die Grünen bei 14 Prozent und damit fast gleichauf mit der SPÖ. „Eine Umfrage ist immer nur eine Momentaufnahme, aber sie zeigt, was wir deutlich spüren und auch in vielen Gesprächen hören: Viele Menschen wünschen sich ein weltoffenes Land und eine Politik, die ihr Leben leichter und Österreich gerechter macht“, kommentiert Sigrid Maurer, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, die Ergebnisse. 72 Prozent der Menschen in Österreich sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden, 44 Prozent sogar „gar nicht zufrieden“. „Fast drei von vier Menschen in diesem Land sagen: Diese Regierung liefert nicht. Wir stellen sicher, dass sie eine Alternative haben“, fasst Maurer zusammen.

„Dass Kickls FPÖ mit ihrem gewaltbereiten Umfeld nach wie vor so stark in Umfragen ist, beängstigt viele“, so Maurer. „Nur merken sie auch: ÖVP und SPÖ sind mit sich selbst beschäftigt und sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange. Bei der ÖVP stellt man sich nur noch die Frage, wer Kickl das Stockerl hinstellt, und auch die SPÖ ist mittlerweile in fünf Bundesländern bereit, einem blauen Landeshauptmann den Vize zu machen.“

Auch für Gewesslers Vizeklubchefin sind die Grünen daher „die einzige Alternative“: „Leonore hat am Dienstag laut und deutlich den Führungsanspruch im weltoffenen Lager erhoben – und die gestrige Umfrage bestätigt: völlig zu Recht. Die Menschen suchen eine Kraft, die das Schlimmste verhindert und das Beste für sie erkämpft. Und immer mehr finden diese in den Grünen unter Leonore Gewessler“, ist Maurer überzeugt. Die Grünen sind aktuell in ganz Österreich unterwegs, um direkt an der Haustür tausende Gespräche zu führen und zuzuhören. Diesen Weg sieht Maurer bestätigt: „14 Prozent sind nicht das Ziel, sie sind ein Anfang. Und sie sind ein Signal, das Mut macht, nicht lockerzulassen – Schritt für Schritt, Haustür für Haustür, Herz für Herz.“