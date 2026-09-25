LBG holt US-Expertin für Wissenschaftsvermittlung nach Wien: Wie langfristige Teilhabe an Wissenschaft gelingt

Wien (OTS) -

Wissenschaft für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen, ist ein wichtiges Ziel von Wissenschaftsvermittlung und Bildungsarbeit. Doch Zugang allein führt nicht automatisch dazu, dass Menschen langfristig besonders in MINT-Fächern aktiv bleiben. Welche Bedingungen es dafür braucht, steht im Mittelpunkt des Gastvortrags „Designing the Conditions for Participation in Science“ von Dr. Jeanne Garbarino, Executive Director von RockEDU Science Outreach an der Rockefeller University in New York. Auf Einladung des des Ludwig Boltzmann Instituts für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge (LBI SOAP) spricht die renommierte Wissenschafterin am 1. Oktober 2026 im Jugendstilhörsaal der Medizinischen Universität Wien. Der englischsprachige Vortrag ist öffentlich zugänglich und die Teilnahme kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten.

Von Zugang zu langfristiger Beteiligung

Seit Jahrzehnten zielen Initiativen zur Förderung der Beteiligung an Naturwissenschaften unter anderem darauf ab, den Zugang zu Forschungsmöglichkeiten zu erweitern. Die Erfahrungen von RockEDU zeigen jedoch: Zugang allein reicht häufig nicht aus, um langfristige Teilhabe zu ermöglichen. In ihrem Vortrag geht Garbarino daher der Frage nach, welche Bedingungen Bildungsprogramme und Forschungseinrichtungen schaffen müssen, damit Menschen dauerhaft ihren Weg in den Naturwissenschaften verfolgen können. Grundlage sind fast 15 Jahre Längsschnittdaten aus Projekten von RockEDU, ein Programm für Wissenschaftsvermittlung und naturwissenschaftliche Bildung an der international renommierten The Rockefeller University in New York City.

Dabei richtet die US-Wissenschafterin den Blick nicht nur auf die individuelle Ausdauer Einzelner. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass kontinuierliches Mentoring, eine schrittweise Kompetenzentwicklung und langfristige Partnerschaften zwischen Schulen und Forschungseinrichtungen dazu beitragen können, Menschen nachhaltig in MINT-Fächern zu halten. Ausdauer wird damit nicht ausschließlich als individuelle Eigenschaft verstanden, sondern auch als Ergebnis eines Bildungsumfelds, das gezielt Voraussetzungen für langfristige Beteiligung schafft.

„Wissenschaftliche Teilhabe beginnt mit Zugang – sie endet aber nicht dort. Entscheidend ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen Interesse entwickeln, Kompetenzen aufbauen und langfristig ihren Platz in Wissenschaft und Forschung finden können. Die von Jeanne Garbarino präsentierten Erkenntnisse geben wichtige Impulse dafür, wie Wissenschaftsvermittlung und Bildungsangebote gestaltet werden können, damit Teilhabe nachhaltig gelingt. Wir freuen uns, dass wir sie für einen Gastvortrag in Wien gewinnen konnten und laden alle Interessierten herzlich in den Jugendstilhörsaal am 1. Oktober ein“, so Dr. Christine Marizzi, Gruppenleiterin Community Science im LBI SOAP.

Internationale Perspektiven für die Wissenschaftsvermittlung

Dr. Jeanne Garbarino ist Executive Director von RockEDU Science Outreach, das die Aktivitäten der Rockefeller University in den Bereichen Wissenschaftsvermittlung und wissenschaftliche Bildung bündelt. Sie verantwortet dort Strategie, Partnerschaften und Programmentwicklung für Initiativen rund um Science Outreach, gesellschaftliches Engagement und wissenschaftliche Bildung.

Der Gastvortrag bietet insbesondere für Wissenschafter:innen, Lehrende, Personen aus Wissenschaftskommunikation und -vermittlung sowie alle Interessierten die Möglichkeit, internationale Erfahrungen und langfristige Daten zur Beteiligung an Wissenschaft kennenzulernen und über deren Bedeutung für die Praxis zu diskutieren.