Fairer Handel im Austausch: Internationale Expertise trifft Wirtschaft und Community

Wien (OTS) -

Beim FAIRTRADE-Stakeholderforum „Voices and Visions“ am 24. September standen persönliche Gespräche an Themenstationen zu Lieferketten, Wirkung, Zertifizierung und internationalen Entwicklungen im Mittelpunkt. Das interaktive Format brachte Fachleute aus dem internationalen FAIRTRADE-Netzwerk mit Vertreter:innen aus Wirtschaft, öffentlichem Bereich und Zivilgesellschaft zusammen. Ergänzt wurde der Veranstaltungstag durch Einblicke in Konsum- und Wirtschaftstrends sowie die FAIRTRADE-Schwerpunkte für 2027.

„Fairer Handel funktioniert nicht im Alleingang. Unternehmen, Zivilgesellschaft und internationale Fachleute bringen unterschiedliche Erfahrungen und Anforderungen mit. Der direkte Austausch hilft, Herausforderungen entlang der Lieferkette besser einzuordnen und gemeinsame Ansatzpunkte zu erkennen“, sagt Hartwig Kirner, Geschäftsführer von FAIRTRADE Österreich.

Internationale Expertise im direkten Gespräch

Das Stakeholderforum setzte auf persönlichen Austausch statt auf eine klassische Abfolge von Vorträgen. An verschiedenen Infostationen konnten die Teilnehmer:innen selbst wählen, welche Themen und Fragen sie vertiefen wollten.

Arisbe Mendoza, Director Global Impact, Advocacy & Partnerships bei Fairtrade International, stellte die Rolle von Bauernfamilien und ihren Organisationen in internationalen Entscheidungsprozessen in den Mittelpunkt. „Wenn wir über die Zukunft fairer Lieferketten sprechen, müssen die Perspektiven der Produzent:innen Teil der Entscheidungen sein. Entscheidend sind Rahmenbedingungen, die Produzentenorganisationen Handlungsspielraum geben, damit sie planen, investieren und ihre wirtschaftliche Zukunft selbst mitgestalten können.“

Johanna Schmidt, Cocoa Manager bei Fairtrade International, richtete den Blick auf die Voraussetzungen langfristig stabiler Agrarlieferketten. „Resiliente Lieferketten brauchen langfristige Perspektiven auf beiden Seiten. Produzent:innen müssen planen und investieren können, gleichzeitig braucht es verlässliche Partnerschaften entlang der Lieferkette. Beides gehört zusammen, wenn fairer Handel dauerhaft funktionieren soll.“

Mit Marc Bermann, Leitung Politik und Internationales bei Fairtrade Deutschland sowie Maaike van Breevoort, Strategic Planning, Stakeholder & Information Services bei FLOCERT GmbH, waren zudem politische und zertifizierungsbezogene Perspektiven im Forum vertreten.

Wirtschaft, öffentlicher Bereich und Community im Dialog

Beim Veranstaltungstag waren Vertreter:innen aus Wirtschaft, öffentlichem Bereich und Zivilgesellschaft vor Ort. Dazu zählten unter anderem Roman-David Freihsl von der Stadt Wien, Birgit Kern vom Land Niederösterreich sowie Nina Abrahamczik in Vertretung des zuständigen Stadtrats. Hinzu kamen zahlreiche Vertreter:innen von FAIRTRADE-Mitgliederorganisationen, FAIRTRADE-Gemeinden, -Schulen und Weltläden.

Zu den Gästen aus der Wirtschaft zählten unter anderem Michael Scherndl, Geschäftsführer von EZA Fairer Handel, Andreas Heindl, Geschäftsführer von Confiserie Heindl und Peter Hildebrand, Geschäftsführer von Betten Reiter.

Vertreten waren außerdem ALDI/HOFER, Berglandmilch, BILLA/REWE, Biogast, dm drogerie markt, GMS Gourmet, Hermann Pfanner, Josef Manner, Julius Meinl, Lidl Österreich, Reyhani, Segafredo, SPAR Österreich und Teekanne.

Einen wirtschaftlichen Akzent setzte Stefan Bruckbauer, Chief Economist Austria der UniCredit Bank Austria AG. Er ordnete aktuelle Herausforderungen für Österreichs Wirtschaft ein - von Energie und China bis zu Künstlicher Intelligenz.

Der Veranstaltungstag brachte damit internationale Fachperspektiven mit Erfahrungen aus Wirtschaft, öffentlichem Bereich und Zivilgesellschaft zu aktuellen Fragen des fairen Handels und globaler Lieferketten zusammen.

Bildmaterial:

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