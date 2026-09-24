Christian Meidlinger erneut younion-Vorsitzender: Bundeskongress stellt Weichen für Zukunft der Daseinsvorsorge

Wien (OTS) -

Die Delegierten der younion _ Die Daseinsgewerkschaft haben beim 2. Bundeskongress in Wien Christian Meidlinger mit 98,55 Prozent der Stimmen erneut zum Vorsitzenden gewählt. Aus allen neun Bundesländern trafen sich die Delegierten unter dem Motto „Wir schreiben Zukunft“, um die gewerkschaftlichen Schwerpunkte für die kommende Funktionsperiode festzulegen und die Führungsgremien neu zu wählen.

Im Mittelpunkt des Kongresses standen nicht nur personelle Entscheidungen, sondern vor allem die Frage, wie die Arbeitswelt der Beschäftigten in der Daseinsvorsorge in den kommenden Jahren gestaltet werden kann. Mit dem beschlossenen Zukunftspapier definiert die younion ihre politischen Arbeitsschwerpunkte bis 2031.

Fünf Schwerpunkte für die kommenden Jahre

Die Herausforderungen für die Beschäftigten in Städten, Gemeinden und öffentlichen Dienstleistungen verändern sich rasant. Deshalb setzt die younion in der kommenden Funktionsperiode mit dem Zukunftspapier 2026 einen besonderen Fokus auf gute und gesunde Arbeitsbedingungen, zeitgemäße Arbeitszeitmodelle, die aktive Gestaltung der Digitalisierung, Diversität sowie die Sicherung einer leistungsfähigen öffentlichen Daseinsvorsorge im Kontext von Klimawandel und gesellschaftlichem Wandel.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Frage, wie öffentliche Leistungen auch künftig abgesichert werden können. Von Kinderbildung und Pflege über Kunst und Kultur, Freizeit und kommunale Dienstleistungen bis hin zu Energieversorgung und öffentlichem Verkehr: Eine funktionierende Daseinsvorsorge braucht ausreichend finanzielle Mittel und gute Rahmenbedingungen für jene Menschen, die diese Leistungen tagtäglich erbringen.

„Wer eine funktionierende Daseinsvorsorge will, muss auch dafür sorgen, dass die Menschen, die sie jeden Tag ermöglichen, unter guten Bedingungen arbeiten können. Es geht um ausreichend Personal, faire Einkommen, Wertschätzung und darum, öffentliche Leistungen langfristig abzusichern“, betont Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion.

Um dies weiterhin zu gewährleisten, setzt die younion zudem ein klares Zeichen gegen die Privatisierung der Daseinsvorsorge und deren öffentliche Leistungen. Öffentliche Leistungen seien keine Geschäftsfelder für private Profite. Wo es um die grundlegende Versorgung der Menschen geht, müssen Verlässlichkeit, Qualität und ein gleichberechtigter Zugang im Mittelpunkt stehen und nicht die Gewinninteressen, so Meidlinger.

Wandel im Interesse der Beschäftigten gestalten

Große Herausforderungen sieht die Gewerkschaft auch in den Auswirkungen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Technologische Entwicklungen müssten den Beschäftigten nutzen und dürften nicht zu mehr Belastung oder Kontrolle führen. Mitbestimmung, Datenschutz, Qualifizierung und klare Rahmenbedingungen bleiben daher zentrale gewerkschaftliche Anliegen.

Gleichzeitig stehen viele Branchen vor einem Generationenwechsel. Der zunehmende Fachkräftemangel, steigende Anforderungen und neue Formen der Arbeit machen es notwendig, Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten und Beschäftigte aktiv bei Veränderungen zu unterstützen.

Klarer Auftrag für die neue Funktionsperiode

Meidlinger bedankte sich für das Vertrauen der Delegierten: „Dieses starke Votum ist ein klarer Auftrag, unseren Einsatz für die Beschäftigten konsequent fortzusetzen. Die Herausforderungen werden nicht kleiner, umso wichtiger ist eine starke gewerkschaftliche Stimme für faire Arbeitsbedingungen, gute Einkommen und eine starke öffentliche Daseinsvorsorge.“

Der Bundeskongress markiert damit den Beginn einer neuen Funktionsperiode und gibt zugleich den politischen Kurs für die kommenden fünf Jahre vor. Die Delegierten machten deutlich: Die Zukunft der Daseinsvorsorge entscheidet sich dort, wo Menschen täglich für funktionierende Städte, Gemeinden und öffentliche Dienstleistungen sorgen. Als Gewerkschaft stehen wir fest an ihrer Seite.