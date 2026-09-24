SPÖ-Himmer: Sechsjährige Volksschule ist ein Schritt nach vorne – aber noch nicht das Ziel

Wien (OTS) -

Wie von Bildungsminister Wiederkehr heute angekündigt, soll bereits im nächsten Herbst ein Schulversuch für die sechsjährige Volksschule starten. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer sagt dazu: „Die sechsjährige Volksschule kann ein interessanter Schulversuch sein. Sie darf aber nicht zum Ersatz für die notwendige Debatte über die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen werden.“ Der Bildungsexperte betont: „Kinder sollten mit zehn Jahren noch nicht entscheiden müssen, wie es in der Schule für sie weitergeht. Sie entwickeln sich unterschiedlich schnell. Ihre Bildungschancen sollten deshalb nicht davon abhängen, wie gut ihre Eltern das Schulsystem kennen.“ ***

Der angekündigte Schulversuch greife laut Himmer diese Frage auf, löse sie aber noch nicht. Denn die Trennung werde nur um zwei Jahre verschoben, und nach der 6. Schulstufe stünden weiterhin AHS und Mittelschule als getrennte Schulformen gegenüber.

„Für die SPÖ ist klar: Länger gemeinsam lernen ist richtig. Geben wir unseren Kindern endlich auch mehr Chancen in gemeinsamen Schulen bis 14 Jahre“, plädiert Himmer für ein Gesamtschulmodell. Zudem betont er: „Wir wollen ein Bildungssystem, das allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft faire Chancen bietet und individuelle Förderung ermöglicht. Dazu braucht es ausreichend Pädagoginnen und Pädagogen, gut betreute Lerngruppen, multiprofessionelle Unterstützung und ein gemeinsames pädagogisches Konzept.“

Entscheidend für den Erfolg des künftigen Schulversuchs seien am Ende nicht Ankündigungen, sondern die tatsächlichen Auswirkungen auf Bildungserfolg, Chancengerechtigkeit, soziale Durchmischung und die Arbeitsbedingungen in der Schule, so Himmer abschließend. (Schluss) eg/ls