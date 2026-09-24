  • 24.09.2026, 16:14:02
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FPÖ – Hafenecker: „ORF-Volksbegehren ist bereits freigeschaltet, großer Startschuss folgt!“

Angekündigt und sofort eingebracht – auf Herbert Kickl können sich die Österreicher verlassen

Wien (OTS) - 

„Im oe24-Sommergespräch hat unser FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl das große ORF-Volksbegehren angekündigt und wenige Tage danach wurde es auch gleich eingebracht. Das zeigt wieder: Herbert Kickl hält Wort, handelt sofort und deswegen können sich die Österreicher auf ihn verlassen. Demnächst schon werden wir einen lauten Startschuss für diese Bürgerbewegung gegen die ORF-Zwangssteuer und für eine notwendige ORF-Totalreform setzen“, freute sich heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA über die bereits erfolgte Freischaltung des ORF-Volksbegehrens auf der Homepage des Innenministeriums und kündigte einen großen medialen Auftakt an. „Das Innenministerium hat die gesetzliche Maximalfrist zwischen Einbringung und Freischaltung nicht vollständig ausgenutzt. Zur Abwechslung hat unter ÖVP-Innenminister Karner hier einmal etwas rasch funktioniert“, fügte Hafenecker hinzu.

Einmal mehr betonte der freiheitliche Mediensprecher die Bedeutung des von den Freiheitlichen initiierten ORF-Volksbegehrens: „Dass die Österreicher mit der ORF-Zwangssteuer diesen Luxusgagen- und Privilegienstadl am Küniglberg finanzieren müssen, ist ein unhaltbarer Zustand, genauso wie die einseitige Berichterstattung, die linkspolitische Agenda und die Regierungspropaganda, die sich wie ein rot-grüner Faden durch das ganze ORF-Programm ziehen. Damit muss Schluss sein und dafür wollen wir Hand in Hand mit den Bürgern sorgen!“

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