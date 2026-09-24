  • 24.09.2026, 14:19:02
  • /
  • OTS0163

FPÖ – Hammerl: „Verbund erhöht Neukundentarif – Hattmannsdorfers Billigstrom-Show platzt wie eine Seifenblase“

„Ankündigungen senken keine Stromrechnung – Regierung muss endlich die Kostentreiber bekämpfen“

Wien (OTS) - 

„Hattmannsdorfers Billigstrom-Show wurde schon wieder von der Realität eingeholt. Der Verbund hebt den ‚Österreich-Tarif‘ für Neukunden an. Damit zerplatzt auch das letzte verbliebene Billigstrom-Versprechen wie eine Seifenblase. Die Leidtragenden sind die Menschen, die sich auf die vollmundigen Ankündigungen verlassen haben“, kritisierte FPÖ-Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl anlässlich der heute bekannt gewordenen Tariferhöhung.

„Wir haben schon damals davor gewarnt, dass sich die grundlegenden Probleme unserer Energieversorgung mit einem beworbenen Einstiegstarif nicht lösen lassen. Jetzt zeigt sich, wie wenig die Inszenierung von ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer wert war. Ein günstiger Preis im ersten Jahr ist noch lange keine dauerhaft günstige Stromversorgung. Heiße Luft reicht für eine erfolgreiche Energiepolitik eben nicht aus“, betonte Hammerl.

Die schwarz-rot-pinke Regierung müsse endlich die Ursachen der hohen Stromkosten angehen. „CO2-Steuern abschaffen, Steuern und Abgaben auf Energie senken und den Anstieg der Netzkosten bremsen – das würde die Menschen dauerhaft entlasten. Statt die nächste Werbeaktion zu präsentieren, muss Hattmannsdorfer endlich liefern. Die Bürger brauchen eine leistbare Stromrechnung und keine weitere Pressekonferenz vom ÖVP-Minister“, betonte Hammerl.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright