  • 24.09.2026, 11:57:32
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FPÖ – Tina Angela Berger: „Familien kämpfen mit unnötiger Bürokratie beim Kinderbetreuungsgeld“

FPÖ fordert echte Entlastung für Familien statt bürokratische Hürden beim Kinderbetreuungsgeld

Wien (OTS) - 

„Unsere Familien kämpfen seit Jahren mit völlig unnötiger Bürokratie beim Kinderbetreuungsgeld“, erklärte die stellvertretende FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Tina Angela Berger in der gestrigen Debatte im Nationalrat. Familien würden ohnehin bereits unter der massiven Teuerung in allen Lebensbereichen leiden, daher dürfe man ihnen das Leben nicht auch beim Kinderbetreuungsgeld unnötig schwer machen. „Wir Freiheitliche haben den Handlungsbedarf beim Kinderbetreuungsgeld im Ausschuss thematisiert und einen Bürokratieabbau gefordert“, so Berger. Viele Betroffene seien nämlich unzufrieden mit dem Kinderbetreuungsgeld und würden etwa komplizierte Regelungen, unverständliche Zuverdienstgrenzen und das aufwendige Antragsformular kritisieren. Sowohl die Arbeiterkammer als auch die Volksanwaltschaft habe auf Missstände hingewiesen.

Einige der freiheitlichen Forderungen wurden von den Regierungsparteien übernommen und mit einem neuen Antrag eingebracht, der folglich auch die Unterstützung der FPÖ fand. „Durch die Umsetzung des einstimmigen Beschlusses erwarten wir zukünftig zumindest beim Kinderbetreuungsgeld ein bisschen weniger Bürokratie, Es ist höchste Zeit dafür!“, betonte Berger.

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