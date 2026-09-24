Bei McDonald’s „Mission Aufräumen“ wurden über zwei Tonnen Müll gesammelt und recycelt

Brunn am Gebirge (OTS) -

Abfall in der Wiese? Ein No-Go! Mit dem Ziel, achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln und ein Zeichen für verantwortungsvolles Recycling zu setzen, fand am Sonntag, 20. September 2026, die österreichweite „Mission Aufräumen“ statt. Rund 70 McDonald’s Restaurants von Vorarlberg bis ins Burgenland beteiligten sich an der Aktion von McDonald’s Österreich. Franchisenehmer:innen, Mitarbeiter:innen, Gäste, Partner:innen und freiwillige Helfer:innen sammelten an nur einem Tag insgesamt über zwei Tonnen Müll. Die gesammelten Abfälle wurden anschließend sorgfältig getrennt und recycelt.

Das Community-Format von McDonald’s Österreich ist mittlerweile ein Fixpunkt im Herbst und der Einsatz von hunderten Teilnehmer:innen zeigte auch heuer eindrucksvoll Wirkung: Die gesammelte Müllmenge von über 2.000 Kilogramm entspricht in etwa dem Gewicht von zwei Kleinwagen. So wurden innerhalb eines einzigen Tages beträchtliche Mengen an Abfällen aus der Landschaft entfernt und wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt.

Ein besonderer Fokus lag heuer auf der Einbindung von Familien. Gemeinsam packten Eltern, Großeltern und Kinder mit an und hinterließen Parkplätze, Straßenränder, Flussufer und Wiesen sauberer. Nachdem bereits in den Vorjahren viele Familien Interesse an der Aktion gezeigt hatten, stellte McDonald’s Österreich diesmal auch Informationsmaterial und Ausrüstung für die ganze Familie bereit. So konnte auch die jüngere Generation gemeinsam mit Familienmitgliedern, Schulkolleg:innen und Freund:innen aktiv mithelfen. Beim Sammeln erlebten Kinder und Jugendliche unmittelbar, wie wichtig die richtige Entsorgung ist und was viele helfende Hände bewirken können. Neben dem konkreten Beitrag für eine saubere Umwelt standen damit auch Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit im Mittelpunkt

„Umweltbewusstsein beginnt für mich nicht bei großen Worten, sondern beim eigenen Tun. Bei der ‚MissionAufräumen' erleben Kinder und Erwachsene unmittelbar, dass jeder Handgriff zählt und gemeinsames Anpacken etwas verändert. Besonders schön ist, dass dabei Familien, unsere Franchisenehmer:innen und Mitarbeiter:innen zusammen als Team mithelfen. Denn Verantwortung wird dann nachhaltig, wenn sie nicht abstrakt bleibt, sondern zu einer gemeinsamen Erfahrung wird und ganz selbstverständlich in den Alltag mitgenommen wird“, so Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin bei McDonald’s Österreich.

Mission completed: Nach dem gemeinsamen Einsatz lud McDonald’s Österreich alle fleißigen Helfer:innen als Dankeschön auf ein Klassiker McMenü im jeweils teilnehmenden Restaurant ein.