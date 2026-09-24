Der mdw young research award 2026

Wien (OTS) -

Am 23.09.2026 wurde an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zum vierten Mal der mdw young research award verliehen.

Die fünf jungen Preisträger_innen sind Lisa Arif (Parhammergymnasium, Wien), Marianna Auer (Piaristengymnasium, Wien), Noemi Friedrich (BRG Boerhaavegasse, Wien), Katharina Pergler (Bischöfliches Gymnasium Augustinum, Graz) und Aaron Zwiefelhofer (BGBRG Bionekgasse, Baden).

Der mdw young research award wird jährlich an Jugendliche verliehen, die im Rahmen der Reifeprüfung in ihrer abschließenden Arbeit (ABA) beziehungsweise Diplomarbeit einen thematischen Bezug zu Musik und darstellender Kunst herstellten und dazu forschend, gestalterisch oder künstlerisch tätig waren. Dazu zählen unter anderem Themen aus den Bereichen Musik und Gesundheit, Film, Stimmbildung, Komposition, Instrumentenkunde, Popularmusik, aber auch Akustik, Gender Studies und Kulturmanagement. Ziel der Auszeichnung ist es, innovative und kritische Herangehensweisen von Jugendlichen an wissenschaftliches Denken beziehungsweise künstlerisches Gestalten rund um Musik und darstellende Künste zu fördern. Damit verfolgt der mdw young research award ein zentrales Anliegen der mdw: den Dialog zwischen Kunst, Wissenschaft und Pädagogik in unserer Gesellschaft.

Die Verleihung fand an der mdw durch Rektorin Ulrike Sych statt.

Neben den fünf Preisträger_innen freuen sich weitere Schüler_innen über eine „lobende Erwähnung“: Gabriela Gvozden (BG/BRG Wels), Eva Huber (BRG Boerhaavegasse, Wien), Alexander Kupzow (Akademisches Gymnasium Wien), Franziska Raidl (BG Stubenbastei, Wien), Paulina Roßhap (BGBRG Keimgasse Mödling), Fabian Salzmann (BRG Petersgasse, Graz), Emma Weiskopf (ORG Zams) und Laurin Emanuel Zinggl (BGBRG Oberpullendorf).

Der Sonderpreis des Instituts für Kompositionsstudien, Ton- und Musikproduktion ging an Marko Calic (AHS Maria Regina, Wien).

Rektorin Ulrike Sych: „Ganz besonders freut mich am diesjährigen young research award die enorme Bandbreite der behandelten Themen – von Komposition und Film über Tanz und Theater bis zu gesellschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen. Dass wir neben dem Award auch eine ganze Reihe von Honorable Mentions vergeben, zeigt zudem deutlich, wie hoch die Qualität der eingereichten Arbeiten ist. Genau das wünschen wir uns an der mdw – junge Menschen darin zu fördern, eigenständig zu denken und ihre Fragen mit wissenschaftlichen und künstlerischen Mitteln verfolgen.“

Die Preisträger_innen, ihre Arbeiten und Schulen:

Preisträger_innen

Lisa Arif, „Leitmotifs in Film: Shaping Characters Through Music Using the Examples of "How to Train Your Dragon“(Parhammergymnasium, Wien)

Marianna Auer, „Körperbilder im Tanz“ (Piaristengymnasium, Wien)

Noemi Friedrich, „A-cappella-Komposition basierend auf dem Volkslied: As I Went Out One May Morning“ (BRG Boerhaavegasse, Wien)

Katharina Pergler, „Die Darstellung der biblischen Figur Lilith im Wandel der Zeit. Eine kreative Umsetzung.“ (Bischöfliches Gymnasium Augustinum, Graz)

Aaron Zwiefelhofer, „Emotions- und Charakterdarstellung im Animationsfilm am Beispiel des ‚Coming of Age‘-Genres“ (BGBRG Bionekgasse, Baden)

Honorable Mentions

Gabriela Gvozden, „Die Stimmen Bosniens“ (BG/BRG Wels)

Eva Huber, „Geräuschüberempfindlichkeit. Ursachen, Auswirkungen und Bewältigungsstrategien“ (BRG Boerhaavegasse, Wien)

Alexander Kupzow, „Die Dan Cooper Chronik: Der Sprung und Fall eines Waghalses“Akademisches Gymnasium Wien)

Franziska Raidl, „Bewegung und Ideologie - Entstehung einer Choreographie zum Thema Radikalisierung“ (BG Stubenbastei, Wien)

Paulina Roßhap, „HELDENPLATZ RELOADED – Eine exemplarische Neuinszenierung“ (BGBRG Keimgasse Mödling)

Fabian Salzmann, „Nichtbinäre Geschlechtsidentitäten in indigenen Kulturen“ (BRG Petersgasse, Graz)

Emma Weiskopf, „Paris Paloma - Labour: Die Stimme der Veränderung. Feminismus und Musik im Fokus.“ (ORG Zams)

Laurin Emanuel Zinggl, „Der kreative Entstehungsprozess eines Kurzfilms - Genre: Action-Komödie“ (BGBRG Oberpullendorf)

Sonderpreis des Instituts für Kompositionsstudien, Ton- und Musikproduktion

Marko Calic, „Komponieren mit mikrotonalen Systemen“ (AHS Maria Regina, Wien)

Weitere Informationen und Abstracts der genannten Arbeiten: https://www.mdw.ac.at/1784/