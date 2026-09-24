Wiener Städtische etabliert sich als Vorreiter für Ruhestandsplanung

Wien (OTS) -

Die Wiener Städtische, Marktführerin in der Lebensversicherung, setzt in der privaten Altersvorsorge neue Standards und baut ihre Beratungskompetenz aus. Als erstes Versicherungsunternehmen in Österreich bildet sie 30 Berater zu zertifizierten Ruhestandsplanern aus. Damit unterstreicht die Wiener Städtische ihren Anspruch, Kunden nicht nur mit innovativen Vorsorgelösungen, sondern auch mit einer ganzheitlichen und zukunftsorientierten Beratung auf ihrem Weg in einen finanziell abgesicherten Ruhestand zu begleiten. „Wir freuen uns sehr, als First Mover in Österreich diesen Weg zu gehen. Als Marktführerin in der Lebensversicherung sehen wir es als unsere Verantwortung, zukunftsweisende Themen für unsere Kund:innen frühzeitig aufzugreifen und das Bewusstsein für eine rechtzeitige finanzielle Vorsorge zu stärken. Mit der Ausbildung unserer zertifizierten Ruhestandsplaner:innen erweitern wir unser Beratungsangebot deutlich über klassische Vorsorgethemen hinaus und unterstützen unsere Kund:innen dabei, ihre Pension finanziell selbstbestimmt zu gestalten“, sagt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen.

Der neue Lehrgang zum zertifizierten Ruhestandsplaner wurde von der IDD-Akademie (Koban-Mittendorfer-Schäfer-Stangl) entwickelt und verfolgt einen umfassenden Ansatz für die Wohlstandssicherung im Alter. Im Mittelpunkt steht nicht nur die finanzielle Absicherung, sondern auch die Auseinandersetzung mit rechtlichen und gesundheitlichen Fragestellungen, die für einen gut geplanten Ruhestand von zentraler Bedeutung sind. Die zweisemestrige Ausbildung ist von Austrian Standards zertifiziert und richtet sich an Versicherungs- und Vermögensberater ebenso wie an Rechtsanwälte und Steuerberater. Um den Teilnehmern eine fundierte und praxisnahe Ausbildung zu bieten, konnten renommierte Experten aus den Bereichen Finanzplanung, Recht, Steuern, Gesundheit und Vorsorge als Vortragende gewonnen werden. „Der demografische Wandel sowie die steigende Komplexität von Pensions- und Vorsorgesystemen erfordern eine professionelle und vor allem interdisziplinäre Beratung. Mit den Ruhestandsplaner:innen haben wir jetzt die Grundlage geschaffen, um die Menschen künftig ganzheitlich zu beraten und individuelle Lösungen zu erarbeiten“, erklärt Rudolf Mittendorfer, Projektinitiator und Gesellschafter der IDD-Akademie.

Aufwertung des Berufsbildes

Während die Ausbildung und das Berufsbild des zertifizierten Ruhestandsplaners in Österreich Neuland sind, hat sich diese Spezialisierung international bereits vor vielen Jahren etabliert. In zahlreichen Ländern gilt die Ruhestandsplanung als eigenständiges und anerkanntes Beratungsfeld, das Menschen dabei unterstützt, den Übergang in die Pension umfassend vorzubereiten und langfristig abzusichern. So sind Ruhestandsplaner unter anderem in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien sowie in den USA bereits fester Bestandteil der Finanz- und Vorsorgeberatung. Mit der Einführung der Ausbildung setzt die Wiener Städtische nun einen wichtigen Schritt, um diese international bewährte Beratungskompetenz auch hierzulande zu etablieren.