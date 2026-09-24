Sonderausstellung im Josephinum präsentiert Werke der zeitgenössischen Künstlerin Nives Widauer

Wien (OTS) -

Die in Wien lebende Künstlerin Nives Widauer arbeitet medienübergreifend mit Malerei, Zeichnung, Video, Installation und Bühnenbild. Im Zentrum ihrer künstlerischen Praxis stehen Fragen nach den Wechselwirkungen von Körper, Natur und kulturell geprägten Bildvorstellungen. Für die Ausstellung Body Talk bringt Widauer ihre Werkserie Body Talk | Paracelsus sowie weitere Arbeiten zum Thema Anatomie und Körper in einen Dialog mit ausgewählten Objekten aus der Sammlung des Josephinums.

Ab 07. Oktober 2026 zeigt das Josephinum, die Sammlungen der Medizinischen Universität Wien, die Ausstellung Body Talk, die in Zusammenarbeit mit dem in Paris lebenden Kritiker J. Emil Sennewald eigens für das Haus entwickelt wurde. Darüber hinaus setzt die Künstlerin Interventionen in der Dauerausstellung und den historischen Wachsmodellräumen. Ihre Arbeiten treten dabei in ein unmittelbares Zusammenspiel mit den medizinischen Objekten und historischen Körperbildern der Sammlung und erweitern diese um zeitgenössische Perspektiven.

Im Fokus der Ausstellung steht der menschliche Körper als komplexes und vernetztes Gefüge, in dem sich körperliche, psychische und kulturelle Dimensionen überlagern. Paracelsus‘ Begriff der „Ein-Bildung“ als schöpferische Seelenkraft und seine Ideen von Mensch, Natur und Kosmos bilden den historischen Bezugspunkt. „Nives Widauer begibt sich auf eine besondere Reise, indem sie anatomische Zeichnungen aus einem Anatomieatlas von 1860 verwendet und ihre Visionen, Ideen sowie Gefühle in die Tafeln einfließen lässt. So verändert und entwickelt sie die anatomischen Radierungen und verleiht ihnen eine neue, farbenreiche Bedeutung“, sagt Christiane Druml, Direktorin des Josephinums.

So eröffnen die zeitgenössischen Arbeiten Nives Widauers, verbunden mit der Geschichte von Medizin und Wissenschaft, einen heute höchst aktuellen Blick auf sich wandelnde Vorstellungen von Körper und Gesundheit. Body Talk lädt dazu ein, vertraute Körperbilder neu zu betrachten und das eigene Verständnis des Körpers als aus historisch und kulturell geprägten Vorstellungen konstruiert zu begreifen.

Lebenslauf der Künstlerin

Nives Widauer ist in Basel in der Schweiz geboren und lebt und arbeitet heute in Wien. Sie studierte an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel, ihren Abschluss machte sie in der Fachklasse für Audiovisuelle Gestaltung. Nach ihrem Studium begann Widauer, sich intensiv mit Videokunst und multimedialen Projekten zu beschäftigen. Bereits seit Ende der 1980er-Jahre arbeitet sie außerdem im Bereich Theater und Oper, wo sie unter anderem Videoprojektionen und Bühnenbilder entwickelte.

In ihren Kunstwerken verbindet Widauer unterschiedliche Medien und interessiert sich besonders für die Verbindung von Analogem und Digitalem sowie von Vergangenheit und Gegenwart. Dabei verwendet sie auch gefundene Gegenstände, historische Materialien, Fotografien und Texte und setzt sie in neue Zusammenhänge.

Nives Widauers Arbeiten wurden u.a. gezeigt im Deutschen Hygienemuseum Dresden (2026), Lentos Kunstmuseum Linz (2025), Museum für Angewandte Kunst Wien (2023), Kunstmuseum Basel (2022), Kunsthaus Zürich (2022), Austrian Cultural Forum Washington (2020), Jüdisches Museum Wien (2020), Museum der Moderne Salzburg (2019), Centre Cultural Suisse Paris (2019), Museum Belvedere Wien (2016/2018), Kunsthistorisches Museum Wien (2015).

Zur Ausstellung erscheint die Publikation Body Talk im Verlag für moderne Kunst, Wien.

Sonderausstellung Nives Widauer – Body Talk

Ausstellungsdauer: 07. Oktober 2026 – 21. März 2027

Kurator: J. Emil Sennewald

Ort: Josephinum – Medizinhistorisches Museum Wien

Währinger Straße 25, 1090 Wien; www.josephinum.ac.at

Öffnungszeiten Mi-So, 10.00-18.00 Uhr, Do, 10.00-20.00 Uhr

Fixführungen Sa, 11.00 und So, 15.00 Uhr



Pressebilder: https://www.josephinum.ac.at/presse/