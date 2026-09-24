Greenpeace-Marktcheck: Ein Drittel der Fertigteige mit umweltschädlichem Palmöl

Wien (OTS) -

Ein aktueller Marktcheck von Greenpeace hat gekühlte Fertigteige geprüft und dazu die Sortimente der österreichischen Supermärkte ökologisch verglichen. Umweltschonende Zutaten in Blätter-, Mürb-, Pizzateig und Co. sind die Ausnahme im Kühlregal: Ein Drittel enthält umweltschädliches Palmöl und nur acht Prozent der Teige sind in Bio-Qualität. Heimische Zutaten bei Öl und Mehl bleiben hingegen die Ausnahme. Greenpeace fordert von Handel und Herstellern, auf weitgereiste Zutaten wie Palmöl zu verzichten und heimisches Öl und Mehl zu verwenden. Außerdem braucht es mehr Bio-Fertigteige im Kühlregal. Am besten schneidet Spar beim Sortimentsvergleich ab, gefolgt von Interspar und Lidl gleichauf am zweiten Platz.



Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks: „Fix fertige Teige aus der Kühlung werden immer beliebter, weil sie zeitsparend und unkompliziert sind. Doch der Preis für die Umwelt ist hoch, denn zu viele enthalten umweltschädliches Palmöl. Für seinen Anbau werden extra Urwälder gerodet und so die Klimakrise angeheizt. Regionalität hingegen ist bei Fertigteigen leider die Ausnahme: viele der verwendeten Zutaten, wie Mehl und Öl, kommen schlichtweg nicht aus Österreich.”



Kaum heimische Zutaten in den Teigen

Ein Drittel der geprüften Teige enthält weit gereistes Palmöl. Für dessen Anbau roden Konzerne artenreiche Regenwälder im Globalen Süden und zerstören wertvolle Torfmoore, was gigantische Mengen an CO₂ freisetzt. Zwei Drittel der Teige beweisen hingegen, dass die Produktion auch ohne Palmöl gelingt. Am häufigsten nutzen die Hersteller hier Sonnenblumen- und Rapsöl, wovon allerdings nur vier Prozent aus Österreich stammen und über 60 Prozent aus weiteren EU-Ländern. Beim Rest herrscht Intransparenz zur Herkunft. Auch beim Mehl verschenkt die Lebensmittelbranche riesiges Potenzial: Obwohl Österreich den eigenen Bedarf an Getreide fast vollständig deckt, nutzen Hersteller bei über 80 Prozent der Teige Import-Mehl aus anderen EU-Ländern.



Nur wenige umweltschonende Bio-Teige im Regal

Im Schnitt enthalten nur acht Prozent der Teige im Kühlregal biologische Zutaten. Bei der Herstellung biologischer Lebensmittel ist die Verwendung von chemisch-synthetischen Spritzmitteln verboten. Auch von der bekannten österreichischen Marke “Tante Fanny” gibt es keinen einzigen Teig in Bio-Qualität. Diese sind nur von den Eigenmarken des Handel erhältlich. Greenpeace fordert daher nicht nur mehr Zutaten aus österreichischer Landwirtschaft, sondern auch mehr Teige in Bio-Qualität: “Bio schont unser Wasser, die Böden und den Lebensraum vieler wichtiger Bestäuber wie Bienen. Der Genuss biologischer Lebensmittel ist nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch besser für unsere Gesundheit”, sagt Schachl.



Den zusammenfassenden Websiteartikel finden Sie hier:

https://greenpeace.at/marktcheck/teige-sept26/

Bildmaterial und Audio-O-Töne sowie weiterführende Informationen finden Sie unter diesem Link: https://act.gp/Marktcheck_Fertigteige

Unter Angabe der Credits © Mitja Kobal / Greenpeace stehen die Fotos kostenfrei zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.



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