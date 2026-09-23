  • 23.09.2026, 21:21:32
  • /
  • OTS0244

FPÖ – Schuh: „Akku-Brandgefahr stoppen – aber ohne neues Bürokratiemonster!“

Freiheitliche fordern rasche nationale Maßnahmen statt aufwändigem Pfandsystem und unnötigem Warten auf realitätsferne EU-Lösungen

Wien (OTS) - 

Angesichts der zunehmenden Brandgefahr durch unsachgemäß entsorgte Lithium-Ionen-Akkus warnte heute der stellvertretende FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Mag. Harald Schuh im Nationalrat vor den Plänen der Bundesregierung. Diese will auf eine langwierige, EU-weite Lösung warten und ein neues, aufwändiges Pfandsystem einführen. Für die Freiheitlichen sei dies der völlig falsche Weg, der die akute Gefahr ignoriere und die Bürger sowie die Wirtschaft mit neuer Bürokratie belaste.

Schuh erteilte einem weiteren, komplizierten Pfandsystem eine klare Absage. Die Erfahrungen mit dem Dosen- und Flaschenpfand hätten gezeigt, welch enormer Aufwand dahinterstecke. „Wir wollen kein weiteres aufwändiges Pfandsystem. Wir haben beim Pfand für Alu-Dosen und PET-Flaschen gerade gesehen, welcher organisatorische und auch finanzielle Aufwand mit solchem System verbunden sein kann. Eine neuerliche bürokratische Belastung, diesmal für Batterien, ist ausdrücklich nicht unser Ziel“, so Schuh, der stattdessen forderte: „Wir wollen einfache Rückgabemöglichkeiten und funktionierende Sammelsysteme statt eines neuen, komplizierten Pfandsystems.“

Abschließend brachte Schuh einen eigenen Entschließungsantrag ein, der ein freiheitliches Maßnahmenpaket zur sicheren Sammlung und Entsorgung von Akkus in Österreich vorsieht. Das Ziel der FPÖ sei klar: „Mehr Sicherheit, aber ohne neue Bürokratie und ohne unnötiges Warten auf eine europäische Lösung.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright