  • 23.09.2026, 18:05:34
  • /
  • OTS0223

FPÖ – Linder: „Regierung hinterlässt historisches Schulden-Desaster und schikaniert unsere Betriebe!“

FPÖ-Kommunalsprecher fordert echte Strukturreformen statt Belastungspakete und ein Ende des Generalverdachts gegen heimische Unternehmer

Wien (OTS) - 

In der heutigen Nationalratsdebatte über den Bundesrechnungsabschluss 2025 übte der FPÖ-Sprecher für kommunale Angelegenheiten NAbg. Maximilian Linder scharfe Kritik an der Budgetpolitik der Bundesregierung. Angesichts eines Defizits von 13,2 Milliarden Euro warf er dem Finanzminister vor, die Augen vor der Realität zu verschließen.

„Diese Verlierer-Koalition feiert sich für statistische Illusionen, während sie dem Volk das letzte Hemd auszieht. Die Abgabenquote ist auf Rekordniveau, und der Schuldenberg wächst unaufhaltsam in Richtung der 500-Milliarden-Euro-Grenze. Der Bürger spürt jeden Tag, dass er für das völlige Versagen dieser Dilettanten zur Kasse gebeten wird“, erklärte Linder.

Der freiheitliche Abgeordnete verwies auf die Kritik des Rechnungshofes, der tiefgreifende Strukturreformen einmahnte. Dass der Finanzminister stattdessen ein neues Klimagesetz und die Betrugsbekämpfung als Reformen verkaufe, sei für Linder bezeichnend.

„Ein Klimagesetz bringt nur noch mehr Zwang und Verwaltung. Anstatt den aufgeblähten Staatsapparat zu verschlanken, stellt man jeden hart arbeitenden Unternehmer unter Generalverdacht. Der Finanzminister sollte sich bei unseren kleinen Gemeinden abschauen, wie man verantwortungsvoll wirtschaftet. Diese Systemparteien hinterlassen der nächsten Regierung ein historisches Desaster, das nur durch einen echten Systemwechsel unter einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl repariert werden kann“, so der FPÖ-Kommunalsprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright