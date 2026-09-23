  • 23.09.2026, 17:44:02
  • /
  • OTS0220

FPÖ – Schiefer: „Verantwortungslose Budgetpolitik gefährdet Österreichs Zukunft!“

Hohe Neuverschuldung ist das Ergebnis schwarzer Budgetverantwortung

Wien (OTS) - 

Eine „ernüchternde Bilanz über die Budgetpolitik der vergangenen Jahre“ zog heute FPÖ-Budgetsprecher NAbg. Mag. Arnold Schiefer in seinem Debattenbeitrag zum Bundesrechnungsabschluss 2025 im Nationalrat. Er wies darauf hin, dass allein im Jahr 2025 rund 14 Milliarden Euro neue Schulden gemacht wurden. Seit dem Nulldefizit im Jahr 2019 sei der Schuldenstand damit um insgesamt 150 Milliarden Euro angewachsen.

„Diese enorme Schuldenlast ist eine schwere Hypothek für die nächste Generation. Es ist inakzeptabel, dass die Bürger mit 46.700 Euro Pro-Kopf-Verschuldung, davon 14.000 Euro zusätzlich seit 2019, belastet werden, während die Steuer- und Abgabeneinnahmen auf Rekordniveau sind. Den politischen Startschuss dazu hat klar die ehemalige schwarz-grüne Regierung abgegeben“, so Schiefer. Er merkte kritisch an, dass die damaligen Hauptverantwortlichen, Ex-ÖVP-Kanzler Nehammer und Ex-ÖVP-Finanzminister Brunner, ihre politische Karriere nun auf gut dotierten Posten in Brüssel fortsetzen.

Wenig glaubwürdig sei für Schiefer das Verhalten des ehemaligen grünen Regierungspartners: „Gestern noch haben die Grünen eine Rekordverschuldung mitgetragen, heute versuchen sie, sich als Alternative zur Regierung zu inszenieren. Ein reines Ablenkungsmanöver ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie für die Schuldenpolitik der letzten Jahre mitverantwortlich sind. Die Wähler werden dieses durchschaubare Manöver zu bewerten wissen.“

Abschließend forderte der FPÖ-Budgetsprecher einen entschlossenen Kurswechsel und strukturelle Reformen, wie sie auch vom Rechnungshof eingemahnt werden: „Österreich braucht jetzt einen klaren Kurswechsel. Anstatt die Probleme nur zu verwalten, sind echte strukturelle Reformen notwendig. Wir benötigen einen Bürokratieabbau sowie nachhaltige Veränderungen in Verwaltung, Bildung und Gesundheit. Nur eine Politik mit Weitblick und Hausverstand kann die massive Schuldenlast eindämmen und die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts sichern. Und eines steht fest: Österreich kann sich eine nochmalige Regierungsbeteiligung der Grünen nicht mehr leisten!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright