FPÖ – Fürst: „Linker Genderwahn und Frühsexualisierung sind der Nährboden für Kinderschänder!“

Wien (OTS) -

Am heutigen Mittwoch thematisierte die FPÖ im Rahmen eines Dringlichen Antrags im Nationalrat den Ausbau des Kinderschutzes sowie die Notwendigkeit härterer Strafen für Täter. In diesem Zusammenhang übte FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Susanne Fürst scharfe Kritik an der amtierenden SPÖ-Justizministerin Sporrer und den ideologischen Vorgaben der Stadt Wien im elementarpädagogischen Bereich.

Fürst warf der Ministerin vor, sich hinter feministischen Zitaten zu verstecken, anstatt echte Schutzmaßnahmen für die Jüngsten der Gesellschaft zu ergreifen. „Wenn die Justizministerin ernsthaft meint, traditionelle Familienstrukturen für abscheuliche Übergriffe auf Kinder verantwortlich machen zu müssen, dann beweist das nur ihre völlige Realitätsverweigerung. Die intakte, bürgerliche Familie ist und bleibt der sicherste Schutzraum für unsere Kinder. Der wahre Gefahrenherd brodelt in jenem linken Milieu, über das die Systemparteien schützend ihre Hand halten“, erklärte Fürst.

Besonders alarmierend sei für die freiheitliche Abgeordnete der aktuelle Kindergartenbildungsplan der rot-pinken Stadtregierung in Wien. Darin würden bereits Kleinkinder als sexuelle Wesen definiert. „Was SPÖ und NEOS hier in Wien veranstalten, ist ein unfassbarer Skandal. Wenn man Kindern im Alter von null bis sechs Jahren ein sexuelles Lustempfinden andichtet, dann liefert man Pädophilen die perfekte ideologische Rechtfertigung für ihre kranken Taten auf dem Silbertablett. Dieser rot-pinke Leitfaden ist der Stoff, aus dem die Träume von Kinderschändern gemacht sind“, kritisierte die FPÖ-Abgeordnete.

Abschließend forderte Fürst ein hartes Durchgreifen des Rechtsstaates und eine kompromisslose gesellschaftliche Ächtung der Täter, insbesondere in jenen elitären Kultur- und Bobo-Kreisen, in denen Täter wie Florian Teichtmeister verkehrten. „Kinder müssen in sexueller Hinsicht ein absolutes Tabu sein. Wer das relativiert, macht sich mitschuldig. Wir Freiheitliche werden nicht ruhen, bis diese gemeingefährlichen Frühsexualisierungs-Fantasien aus unseren Kindergärten verbannt sind und Täter endlich jene drakonischen Strafen erhalten, die sie verdienen. Diese Verlierer-Koalition und ihre linken Verbündeten haben beim Kinderschutz auf ganzer Linie versagt“, so Fürst.