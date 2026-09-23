  • 23.09.2026, 17:07:02
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Nationalrat – Oxonitsch: Alles tun für Kinderschutz und gegen Kindesmissbrauch

Wien (OTS) - 

SPÖ-Kinderrechtesprecher Christian Oxonitsch betonte in der Nationalratsdebatte am Mittwoch zum aktuellen Kindesmissbrauchs-Fall, dass es „die verdammte Pflicht der Politik ist, alles Menschenmögliche zu tun, damit kein Kind sexuellen Missbrauch erlebt“. Dazu müsse und werde man immer wieder prüfen, ob es Lücken im Strafrecht oder im Kinderschutz gibt – „egal, ob im Kinderzimmer, im Klassenzimmer, im Sportverein oder im digitalen Raum – Kinder müssen geschützt sein“, so Oxonitsch. ****

Wichtig sei ihm, so Oxonitsch, die Perspektive des Kindes ins Blickfeld zu rücken. „Das tut die FPÖ leider nicht. Sie redet in der Debatte von allem Möglichen – von ‚Kulturschickeria‘, von Freimaurern, von Corona – aber sie redet kaum über die Opfer“, kritisierte Oxonitsch. Einen „Promi-Bonus“, wie von der FPÖ behauptet, gebe es seitens der Justiz bei solchen Fällen natürlich nicht – „diesen Promi-Bonus gab es auch nicht, als 2024 ein damaliger FPÖ-Funktionär wegen des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen verurteilt wurde, oder als ein damaliger FPÖ-Vizebürgermeister in Oberösterreich wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, oder als ein ehemaliger FPÖ-Gemeinderat in Graz wegen des Besitzes sexueller Gewaltdarstellungen an Kindern verurteilt wurde“, so Oxonitsch. Sein Appell: „Die Betroffenheit über den aktuellen schrecklichen Fall muss dazu führen, gemeinsam zu einem besseren Schutz der Kinder zu kommen.“ (Schluss) ah/lw

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