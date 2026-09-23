- 23.09.2026, 17:00:32
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FPÖ – EILT - AVISO: Heute Pressestatement von FPÖ-Wehrsprecher Reifenberger um 18:30 Uhr
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Mittwoch, 22. September 2026 | 18:30 Uhr
Pressestatement mit FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger
Ort: „Auditorium“ | Österreichisches Parlament | Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Thema: „Aktuelles zur Wehrdienstreform"
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]
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