FPÖ – EILT - AVISO: Heute Pressestatement von FPÖ-Wehrsprecher Reifenberger um 18:30 Uhr

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Mittwoch, 22. September 2026 | 18:30 Uhr

Pressestatement mit FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger

Ort: „Auditorium“ | Österreichisches Parlament | Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Thema: „Aktuelles zur Wehrdienstreform"