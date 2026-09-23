  • 23.09.2026, 16:49:02
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  • OTS0208

HV zum WKÖ-Vorstoß: Handelsverband fordert mehr unternehmerische Freiheit im stationären Handel

Sonntagsöffnung ist Teil einer breiteren Debatte über faire Wettbewerbsbedingungen. Mehr Spielraum für Handelsbetriebe.

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Diskussion über Sonntagsöffnungszeiten zeigt, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen für den stationären Handel und den rund um die Uhr verfügbaren Onlinehandel sind. Der Handelsverband plädiert dafür, Handelsbetrieben insgesamt mehr unternehmerischen Spielraum zu geben – auch bei den Öffnungszeiten.

Unsere Händler sollen selbst entscheiden können, welche Öffnungszeiten ihren Kund:innen und ihrem Standort am besten entsprechen. Gerade in einer internationalen Tourismusmetropole wie Wien sollte man darüber sprechen können, warum Ausnahmen bei der Samstags- und Sonntagsöffnung für Tourismusgebiete in anderen Bundesländern möglich sind, hier aber nicht“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Ob eine Sonntagsöffnung wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen Betrieb und vom Standort ab. Hohe Zuschläge und komplexe Regeln für die Sonntagsbeschäftigung spielen bei dieser Entscheidung eine wesentliche Rolle. „Mehr Freiheit muss deshalb auch bedeuten, nicht öffnen zu müssen. Eine Offenhaltepflicht, die von den Vermietern etwa in Einkaufszentren vorgegeben wird, kommt für uns nicht infrage. Es kann nur mit Freiwilligkeit sowohl auf Ebene der Unternehmen als auch auf Ebene der Mitarbeiter:innen gehen. Klar ist für uns, dass es hier einen ergebnisorientierten Dialog nach Jahren des Stillstands braucht“, so Will.

Vor allem in den nachfrageintensiven Phasen spätestens ab dem Black Friday und im Weihnachtsgeschäft wären verkaufsoffene Sonntage sowie mehr Flexibilität an den Samstagen wirtschaftlich sinnvoll, auch im Sinne des Arbeitsplatzerhalts.

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