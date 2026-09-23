AVISO: Bundesministerin Bauer lädt zur Westbalkan-Konferenz 2026 ins Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 29. September 2026, lädt Europaministerin Claudia Bauer im Rahmen des österreichischen Vorsitzes im Slavkov-Format ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen der Slavkov-Gruppe sowie der sechs Westbalkan-Staaten zu einer Konferenz ins Bundeskanzleramt ein. Zu Beginn sind Doorsteps sowie ein Kameraschwenk geplant. Im Anschluss an die Konferenz findet ein Familienfoto aller hochrangigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie eine Pressekonferenz mit Europaministerin Claudia Bauer und ihrer Amtskollegin Maida Gorčević aus Montenegro, dem aktuellen Vorsitz im Berlin Prozess, statt.



Die Teilnahme an den Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diese Veranstaltung möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.



Ein detailliertes Programm sowie weitere Informationen zur Medienteilnahme finden Sie im beigefügten Medienprogramm.





HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME



Die Teilnahme an den im Programm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich. Akkreditierungsausweise sind nicht übertragbar und stets sichtbar zu tragen. Der Verlust ist umgehend zu melden.



Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.



Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Wien 1, Innerer Burghof beim Ochsentor) ausgegeben.



Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.



Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!





Ausgabezeiten für Akkreditierungsausweise



Montag, 28. September 2026: 9.00 – 17.00 Uhr

Dienstag, 29. September 2026: 8.00 – 13.00 Uhr



Kontakt Akkreditierung:

[email protected]



Tanja Ćorković-Mayrhofer

Telefon: +43 1 53115-202338

E-Mail: [email protected]