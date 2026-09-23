FCG-younion: Andreas Nußbaumer neuer Bundesvorsitzender

Wien (OTS) -

Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen (FCG) in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft hat am 23. September 2026 im Austria Center Vienna ihren 2. Ordentlichen Bundesfraktionstag abgehalten. Andreas Nußbaumer wurde dabei mit 97,87 Prozent der Stimmen zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Er folgt damit dem bisherigen Vorsitzenden Franz Fischer nach, der seit 2007 diese Funktion ausgeübt hatte.

Der neu gewählte Bundesvorsitzende Andreas Nußbaumer zeigte sich über das deutliche Wahlergebnis sehr erfreut: „Ich weiß, dass dieses Vertrauen nicht selbstverständlich ist. Es ist deshalb vor allem eines: ein Auftrag und eine große Verantwortung. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht für mich immer der Mensch. Wir sind eine Gemeinschaft und mein Versprechen ist ganz klar: Ich werde für alle da sein.“

Als Stellvertreter:innen wurden Barbara Hübler, Alfred Luger, Ida Mogg, Alexander Neidhart und Manuela Langebner mit großer Mehrheit gewählt.

FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg.z.NR Romana Deckenbacher gratulierte Andreas Nußbaumer und seinem Team sehr herzlich und bedankte sich bei Franz Fischer und den anwesenden Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit: „Ihr seid ein wesentlicher Teil der FCG und erfüllt in über 2.000 Städten und Gemeinden in vielen Bereichen wichtige Aufgaben. Diese Vielfalt macht uns stark.“ Gerade in herausfordernden Zeiten sei das Miteinander entscheidend. „Die Sozialpartnerschaft ist Garant für den sozialen Frieden.“ so Deckenbacher.



