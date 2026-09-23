  • 23.09.2026, 15:50:02
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Friendly Reminder: Einladung zur PK anlässlich der Neueröffnung der Dauerausstellung "Frisch gemausert. Die Lebensräume der Vögel"

Ausstellungsplakat zur Neueröffnung der Vogelsäle des Naturhistorischen Museums Wien
Wien (OTS) - 

Am Dienstag, dem 29. September 2026
Ort: Vortragssaal des NHM Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Einlass: ab 10.00 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr

Die Vogelsäle 29 und 30 des Naturhistorischen Museums Wien präsentieren sich in neuem Glanz!

Mehr als 1.000 Vogelpräparate wurden im Vorfeld hinter den Kulissen entstaubt, frisiert und teilweise auch neu präpariert – eine Glanzleistung der hauseigenen Präparator*innen. Böden wurden saniert, die Elektrik erneuert und die historischen Deckengemälde sowie die denkmalgeschützten Vitrinen fachgerecht restauriert.

Die Säle widmen sich der Vogelvielfalt in mitteleuropäischen und weltweiten Lebensräumen, vom Park vor unserer Haustüre bis ins Hochgebirge und die Antarktis. Thematisiert werden Besonderheiten und Charakteristika bekannter wie auch seltener Vogelarten, deren Ernährung und Lebensweise, Ansprüche an die Habitate und die Rolle in unterschiedlichsten Ökosystemen. Die aufwändige Lichtgestaltung wurde präzise auf Objekte und Lebensräume abgestimmt.

Die neuen Säle verbinden ästhetische Präsentation mit inhaltlicher Tiefe. Der Anspruch ist, Vögel als vielfältige und schützenswerte Tiergruppe zu präsentieren, deren Bedeutung den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben soll.

Begrüßung & Einleitung

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

Zum wissenschaftlichen Konzept

Priv.-Doz. Dr. Swen Renner, Leitung Vogelsammlung, NHM Wien

Zum Projektablauf

Christof Viehauser, MSc., Sammlungsmanager Vogelsammlung, NHM Wien
Dr. Andreas Hantschk, Abteilung für Wissenschaftskommunikation, NHM Wien

Zur Gestaltung

Mag. jur. Dipl. Des. Julia Landsiedl, Leitung Szenografie und Grafik, NHM Wien
Mag. Dr. Andrea Graser, Architektin und Lichtdesignerin, Studio Okular

Über die Präparation

Robert Illek, Leitung Zoologische Präparation, NHM Wien

Mit der Bitte um Anmeldung unter: [email protected]

Der frühe Vogel fängt den Wurm: Werden Sie zum Early Bird!

Ob Feder im Haar, ein Schnabel im Gesicht, Flügel am Rücken oder ein selbstgebasteltes Vogel-Outfit – am Eröffnungstag, Mittwoch, 30. September 2026, haben alle, die mit einem sichtbaren Vogel-Accessoire erscheinen, von 8.00 bis 9.00 Uhr freien Eintritt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

Naturhistorisches Museum Wien

Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: +43 1 521 77-410 | [email protected]

Mag. Klara Vakaj
Pressereferentin
Tel.: +43 1 521 77-626 | [email protected]

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