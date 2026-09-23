SPÖ-Feichtinger: „Das Dürrepaket für die Landwirtschaft ist der Feuerlöscher – jetzt brauchen wir auch Vorsorge und Schutz“

Wien (OTS) -

Der Nationalrat hat heute Hilfen für die von der Dürre betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe beschlossen. „Es war wichtig und richtig, den Bäuerinnen und Bauern in dieser schwierigen Situation rasch zu helfen. Viele Betriebe kämpfen mit Ernteausfällen, Futtermangel und steigenden Kosten“, sagt SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Elisabeth Feichtinger. Gleichzeitig müsse klar sein: „Das wird nicht die letzte Dürre sein. Der Klimawandel macht Extremwetterereignisse häufiger und stärker. Das Dürrepaket ist der Feuerlöscher – jetzt müssen wir uns um den Brandschutz kümmern.“ ****

Dazu brauche es einen stärkeren Klimaschutz und widerstandsfähigere Böden. „Wer unsere Landwirtschaft schützen will, muss unser Klima schützen. Gleichzeitig müssen wir unsere Böden und unseren Wasserhaushalt besser auf Trockenheit und Starkregen vorbereiten.“ Entscheidend seien etwa Humusaufbau, mehr Wasserrückhalt in der Landschaft, der Schutz und die Renaturierung von Teichen, Flüssen und Mooren sowie mehr Bäume und Hecken. Auch eine bodenschonende Bewirtschaftung könne dazu beitragen, dass Böden Wasser besser aufnehmen und länger speichern.

„Viele Bäuerinnen und Bauern arbeiten schon heute mit solchen Methoden. Diese Arbeit müssen wir politisch stärker unterstützen“, so Feichtinger.

„Wir dürfen nicht von einer Dürre zur nächsten leben. Rasche Hilfe bleibt notwendig – aber wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere Landwirtschaft widerstandsfähiger wird. Denn wer das Klima schützt, schützt das Land. Und wer das Land schützt, schützt unsere Zukunft“, so Feichtinger. (Schluss) ah/ls