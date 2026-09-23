Einladung: WKÖ-Pressekonferenz zur Fortsetzung der Studie „Nahversorgung – Die Rolle des Lebensmitteleinzelhandels in Österreich"

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Wie ist die Nahversorgung mit Lebensmitteln in Österreich aktuell aufgestellt? Wie viele Gemeinden verfügen über keinen eigenen LEH-Nahversorger, welche Regionen sind davon besonders betroffen und wie hat sich die Situation in den letzten Jahren entwickelt?

Diese und weitere Fragen untersucht die aktuelle Ausgabe der Studie „Nahversorgung – Der Lebensmitteleinzelhandel im Kontext der Nahversorgung in Österreich“, die jährlich im Auftrag des Bundesgremiums Lebensmittelhandel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) erstellt wird.

Die Studie analysiert die Nahversorgungssituation auf Ebene der Gemeinden und Regionen und stellt die Entwicklung der Standortstruktur im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel dar. Ein besonderer Fokus liegt auf regionalen Unterschieden, der Situation im ländlichen Raum sowie dem Zusammenhang zwischen Gemeindegröße, Raumtyp und Versorgungsstruktur.

Wann: Dienstag, 29. September 2026, 10:30 Uhr

Wo: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

MMag. Dr. Wolfgang ZINIEL, Senior Researcher KMU Forschung Austria

KR Christian PRAUCHNER, Obmann des Bundesgremiums Lebensmittelhandel der WKÖ

Mag. Christoph ATZMÜLLER, Geschäftsführer des Bundesgremiums Lebensmittelhandel der WKÖ

Moderation: Mag. Wolfgang HOFFER, stv. Geschäftsführer des Bundesgremiums Lebensmittelhandel der WKÖ

Nach der Präsentation besteht Gelegenheit für persönliche Gespräche und vertiefenden Austausch.