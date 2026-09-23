WB-Graf: Aktivpension stärkt Leistung, Erfahrung und Unternehmertum

Wien (OTS) -

Der Nationalrat hat heute die steuerlich begünstigte Aktivpension beschlossen. Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf begrüßt insbesondere, dass davon sowohl unselbstständig als auch selbstständig Erwerbstätige profitieren. Der neue Aktivitätsfreibetrag ermöglicht künftig steuerfreie Erwerbseinkünfte von bis zu 1.250 Euro pro Monat beziehungsweise bis zu 15.000 Euro pro Jahr.

„Wer nach dem Pensionsalter freiwillig weiterarbeitet, Verantwortung übernimmt und Wertschöpfung schafft, soll davon auch finanziell profitieren. Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer bringen oft jahrzehntelange Erfahrung und wertvolles Know-how mit. Darauf kann unsere Wirtschaft nicht verzichten“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Anreize schaffen, Hürden abbauen

Aktuell sind rund 150.000 Menschen in Österreich über das gesetzliche Pensionsalter hinaus beruflich tätig. Die Aktivpension soll für sie einen stärkeren finanziellen Anreiz schaffen, ihre berufliche Tätigkeit fortzusetzen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels ist es entscheidend, Erfahrung länger im Erwerbsleben zu halten. „Ein guter Wirtschaftsstandort muss jenen, die weiter anpacken wollen, Steine aus dem Weg räumen, statt neue davorzulegen. Die Aktivpension setzt genau dort an: Wer länger arbeitet, soll mehr von seiner Leistung behalten. Leistung muss sich wieder mehr rechnen“, so Graf.

Dazu braucht es neben steuerlichen Anreizen auch deutlich weniger Bürokratie. Deshalb fordert der Wirtschaftsbund Österreich gemeinsam mit allen neun Landesorganisationen das sofortige Aussetzen aller unnötigen Berichtspflichten und einen konsequenten Notwendigkeitscheck: Nicht Unternehmen sollen erklären müssen, warum eine Berichtspflicht abgeschafft werden sollte, der Staat soll begründen müssen, warum sie weiterhin notwendig ist.

„Aktivpension und Bürokratieabbau sind zwei entscheidende Stellschrauben für einen starken Wirtschaftsstandort. Wir müssen Menschen mehr Raum zum Wirtschaften geben. Wer einen Betrieb führt, soll seine Zeit bei Kunden, Mitarbeitern und im Unternehmen verbringen, nicht mit unnötiger Administration. Unser Kurs ist klar: mehr Anreize für Leistung, weniger Hürden für Unternehmertum“, so Graf abschließend.