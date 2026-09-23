NEOS: Kapitalmarkt-Offensive der Regierung für Vorsorge und Vermögensaufbau

Wien (OTS) -

Mit der heute beschlossenen Reform der 2. Pensionssäule, dem Zukunftsdepot und einem stärkeren Fokus auf Finanzbildung geht die Regierung wichtige Reformen zur Stärkung des österreichischen Kapitalmarkts an, um mehr Menschen den Zugang zu Vorsorge und langfristigem Vermögensaufbau zu ermöglichen.

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos sieht im Fokus der Bundesregierung auf den Kapitalmarkt eine klare NEOS-Handschrift: „Der Kapitalmarkt hatte in Österreich politisch viel zu lange nicht den Stellenwert, den er verdient. Mit NEOS in der Bundesregierung ist nun frischer Wind in diese Reformvorhaben gekommen und die größte Kapitalmarktoffensive einer österreichischen Regierung gestartet worden. Mit der Reform der zweiten Säule sorgen wir dafür, dass das bereits angesparte Vorsorgekapital der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer langfristig besser für ihre Pension arbeiten kann. Damit machen wir aus einer vormals schmalen Stütze nun endlich eine starke, tragfähige Säule für die Pensionsvorsorge.“

Ebenso hebt Hoyos das Zukunftsdepot hervor, das einer Idee von NEOS-Parteivorsitzender Beate Meinl-Reisinger entspringt: „Wir ermöglichen dadurch Kindern von klein auf einen langfristigen Vermögensaufbau, der vom Zinseszins profitiert. Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Stärkung der Finanzbildung, damit Menschen selbstbestimmte finanzielle Entscheidungen treffen können.“

Hoyos sieht in der Arbeit der Bundesregierung einen Paradigmenwechsel: „Der Kapitalmarkt soll kein Thema für eine kleine Gruppe von Experten sein. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen von den Chancen langfristiger Veranlagung profitieren können – von klein auf bis zur Vorsorge fürs Alter. Genau dafür schaffen wir jetzt Schritt für Schritt die richtigen Rahmenbedingungen.“