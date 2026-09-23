FPÖ – Schnedlitz/Hammerl zu Spritpreisbremse: „Nun auch VP-Landeshauptleute für Umsetzung des FPÖ-Modells – Verliererampel versagt weiter“

Wien (OTS) -

„Jetzt fordern bereits ÖVP-Landeshauptleute die Umsetzung des freiheitlichen Steuerentlastungsmodells. Der Druck aus den eigenen Reihen wächst, doch die Verliererampel bleibt handlungsunfähig. Die Bürger zahlen, die Verliererampel streitet“, erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Sogar Deutschland bringt bis zu 17 Cent Entlastung pro Liter auf den Weg. Österreichs Autofahrer werden mit 1,9 Cent abgespeist. ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer beobachtet weiter, während selbst seine Parteifreunde auf Entlastung drängen. Unsere Lösung liegt auf dem Tisch: CO2-Steuer abschaffen und Mineralölsteuer halbieren! Das senkt die Steuerbelastung sofort mit Inkrafttreten“, betonte FPÖ-Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl.

„Vor den kommenden Landtagswahlen wächst offenbar die Nervosität. Aber in den Ländern unsere Forderungen nachzusprechen und im Bund weiter abzukassieren, ist ein durchschaubares Doppelspiel. Die Menschen brauchen eine Kraft, die Entlastung auch durchsetzt und das sind wir Freiheitliche“, sagte Schnedlitz und fügte hinzu: „Beobachtet Hattmannsdorfer weiter, wird er bald die Wahlniederlagen seiner eigenen Partei beobachten können. Die blaue Welle wird im kommenden Jahr die Landtage erfassen. Die Tage der ÖVP-Landeshauptleute sind gezählt.“

„Jeder Tag des Zuwartens kostet die Menschen bares Geld. Schluss mit den Ausreden, runter mit den Spritsteuern“, forderte Hammerl.