  • 23.09.2026, 14:07:32
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  • OTS0158

Der frühe Vogel fängt den Wurm: Werden Sie zum Early Bird!

Die neuen Vogelsäle im Naturhistorischen Museum Wien öffnen ihre Flügel – und Sie können dabei sein!

Weißkragenkauz, NHM Wien
Wien (OTS) - 

Sind Sie Frühaufsteher*in? Sie haben Federn? Einen Schnabel? Oder zumindest eine ausgeprägte Affinität zum Vogelreich? Dann holen Sie sich ein Early-Bird-Ticket: Früh kommen, gratis eintreten & Vögel schauen!

Am Eröffnungstag, Mittwoch, 30. September 2026, von 8.00 bis 9.00 Uhr: Freier Eintritt für alle, die mit einem sichtbaren Vogel-Accessoire erscheinen.

Ob Feder im Haar, ein Schnabel im Gesicht, Flügel am Rücken oder ein selbstgebasteltes Vogel-Outfit – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wer zwischen 8.00 und 9.00 Uhr einflattert und sein persönliches Vogel-Accessoire präsentiert, erhält freien Eintritt und gehört damit ganz offiziell zu den Early Birds des NHM Wien.

Wir freuen uns auf viele gefiederte Gäste und einen Eröffnungstag mit ordentlich Flügelschlag!

Hinweise:

Von 8.00 bis 9.00 Uhr sind exklusiv die beiden neuen Vogelsäle geöffnet, ab 9.00 Uhr steht das ganze Museum für einen Besuch offen.

Wir möchten informieren, dass bei Inanspruchnahme der Vergünstigung Fotos angefertigt werden. Diese Aufnahmen werden zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit erstellt und zeitnah auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Sofern Sie der Anfertigung einer Aufnahme von ihnen widersprechen wollen, wenden Sie sich bitte an die Fotograf*innen.

Rückfragen & Kontakt

Naturhistorisches Museum Wien

Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: +43 1 521 77-410 | [email protected]

Mag. Klara Vakaj
Pressereferentin
Tel.: +43 1 521 77-626 | [email protected]

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Vorschau Bild von Weißkragenkauz, NHM Wien [Bild, 0.99MB]

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