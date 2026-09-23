SPÖ-Herr in der „Aktuellen Europastunde“: „Keinen Bürokratieabbau auf Kosten der Frauen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Klubvize und Umweltsprecherin Julia Herr betont heute, Mittwoch, in ihrer Rede zur „Aktuellen Europastunde“ im Nationalrat: „Ja, wir müssen Regeln durchforsten und unsere Verfahren beschleunigen. Das darf aber nicht auf Kosten der Frauen gehen.“ Als Beispiel für eine sinnvolle Regelung führt Herr die Lohntransparenzrichtlinie an, die Österreich umsetzen muss: „Noch immer verdienen Frauen im gleichen Job und in der gleichen Position im Durchschnitt weniger als Männer. Damit das endlich aufhört, brauchen wir mehr Transparenz bei den Löhnen. Alle sollten das Recht haben zu erfahren, ob sie im Job unterbezahlt werden oder nicht.“ ****

Herr tritt in ihrer Rede dafür ein, die Übergewinne der Ölkonzerne abzuschöpfen und damit die Energiepreise zu senken: „Unser SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer setzt sich auf EU-Ebene dafür ein, dass die Ölkonzerne ihre Übergewinne zurückzahlen müssen. Wir unterstützen ihn in seinem Einsatz!“

Ein Dorn im Auge ist Herr der „Österreich-Aufschlag“. Die gleichen Lebensmittel kosten in Österreich oft viel mehr als in anderen, vergleichbaren Ländern. „Dass sich internationale Handelskonzerne auf Kosten Österreichs bereichern, muss endlich ein Ende haben. Österreich muss in Brüssel hart bleiben und Druck machen. Die Regierungsparteien setzen sich gemeinsam dafür ein, den Österreich-Aufschlag abzuschaffen“, so die Abgeordnete. (Schluss) mf/mb